El puertorriqueño Chistopher Morales, primer líder de la III Vuelta a Castilla y León

La Bañeza (León), 21 jul (EFE).- El puertorriqueño Christopher Morales, del equipo Supermercados Froiz, es líder de la III Vuelta a Castilla y León tras ganar la primera etapa, con final en La Bañeza, al imponerse en la fuga de ocho corredores que se adelantó al resto del pelotón.

La carrera arrancó en Aguilar de Campoo (Palencia) y ya desde los primeros compases quedó claro que el ritmo iba a ser altísimo durante todo el recorrido, con la dificultad añadida del viento.

PUBLICIDAD

Luke Valenti (Equipo Cortizo) se movió en las primeras cotas y consiguió pasar en cabeza por los premios de la montaña de Sotobañado y Villabasta, mientras que el esprint intermedio en Saldaña fue para Albert Roca (Caja Rural-Alea).

A pesar de los continuos ataques y contrataaques, ninguno consiguió abrir una importante diferencia y fue en suelo leones, cerca de Valencia de Don Juan, cuando se formó la fuga de ocho corredores que acabó siendo definitiva.

PUBLICIDAD

Valenti se metió en la avanzadilla junto a su compañero Adam Strejcek, además de Marc Rubirola (Caja Rural-Alea), Vicent Zaragoza (Natural Greatness-Rali-ALÉ), Asier Castilla (BBK Euskadi), Paco Fernández (Extremadura Pebetero) y la pareja del Froiz formada por Mika Vijfvinkel y Christopher Morales, rodando a un ritmo alto aunque la diferencia no llegó a superar los 50 segundos, pero sin que el pelotón pudiera darles caza.

Dentro de La Bañeza, Morales se movió a la perfección para encarar el repecho final en la calle de San Julián con unos metros de ventaja que iban a ser suficientes, cruzando la línea con un par de segundos sobre Valenti y su compañero Vijfvinkel.

PUBLICIDAD

El pelotón, encabezado por Diego Gutiérrez (Natural Greatness-Rali-ALÉ), llegó a 10 segundos.

Este miércoles se disputará la segunda etapa de la III Vuelta a Castilla y León élite y sub-23, con salida en la zamorana Fuentesaúco y final en Cuéllar (Segovia), de 160 kilómetros bastante llanos, pero con el desenlace en el 'muro' empedrado de la histórica Clásica de La Chuleta. EFE

PUBLICIDAD

fps/erbq/ism