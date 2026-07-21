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El Europeo de pádel del próximo año será en Países Bajos y el de 2029, en Alemania

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Redacción deportes, 21 jul (EFE).- El Europeo de pádel del próximo año se disputará en Países Bajos y el de 2029 será en Alemania, según anunció este martes la Federación Internacional de Pádel (FIP) en un comunicado.

Es la primera ocasión en la que la FIP anuncia al mismo tiempo las sedes de las dos futuras ediciones de la Euro Padel Cup, lo que, según la entidad que preside el italiano Luigi Carraro, es una muestra de "la solidez, la visión estratégica y la planificación" del deporte de la pala.

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El campeonato continental del próximo año, que será la 15ª edición, tendrá una primera fase del 7 al 10 de marzo, seguida de una segunda del 11 al 13 del mismo mes, cuyas sedes aún no se han confirmado.

La fase final con las ocho mejores selecciones en categoría masculina y femenina se celebrará del 7 al 11 de julio.

El Europeo se organiza en años alternos al Mundial, torneo que también auscipia la FIP y que este año y en 2028 tendrán como sede Catar. EFE

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