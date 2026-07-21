Desalojan Aragoncillo (Guadalajara) por un segundo incendio forestal en la provincia

Toledo, 21 jul (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Plan Infocam) ha acordado la evacuación de Aragoncillo, en la provincia de Guadalajara, por un incendio forestal que se ha originado sobre las 12:30 horas de este martes en el término municipal de Selas (Guadalajara).

A través de sus redes sociales, el Plan Infocam ha indicado que se ha enviado un mensaje mediante el sistema Es-Alert para comunicar la evacuación de ese pueblo, de unos veinte habitantes y también se ha cortado la carretera N-211 entre Selas y Aragoncillo.

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El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que a las 12:29 horas se ha recibido un aviso de que se ha declarado un incendio de cuneta, a la altura del kilómetro 40 de la N-211, si bien este incendio de cuneta ha pasado a terreno forestal.

Sobre las 14:00 horas de este martes están movilizados diez medios aéreos y seis terrestres, con 41 efectivos.

Selas se ubica en la comarca del Señorío de Molina, en Guadalajara, en el ámbito del Geoparque Mundial Unesco Molina-Alto Tajo.

Este incendio en la provincia de Guadalajara se suma al que se declaró el jueves 16 en el término municipal de La Mierla, que ha dejado hasta el momento 29.000 hectáreas quemadas.

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Este martes, el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales es extremo en gran parte de la región.

También es muy alto en zonas localizadas de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, y alto en un punto muy concreto de Hellín y Almansa. EFE

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