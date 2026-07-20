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"Argentina hecha añicos": los medios balcánicos coronan la gloria mundialista de España

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Skopie, 20 jul (EFE).– La prensa balcánica comenta desde primera hora de este lunes la victoria "plenamente merecida" de España en el Mundial ante una Argentina "llorosa" que, según algunos titulares, fue "hecha añicos".

El principal diario de Croacia, Jutarni List, aseguró que "los argentinos llegaron a la final por accidente, y luego se portaron de forma vergonzosa".

El portal Nacional.hr combinó el resultado con un juicio editorial tajante al escribir la victoria de España como "completamente merecida" y describir la actuación de Argentina como "catastrófica".

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En lugar de celebrar la victoria española, Novine.hr recopiló las reacciones mediáticas sobre el encuentro y publicó un titular que calificaba la final como "extremadamente decepcionante".

También la prensa de Serbia fue muy expresiva, como el diario Telegraf, que aseguró que Argentina "se avergonzó a sí misma" y fue "hecha añicos" por España, mientras que la cadena Nova aseguró que una "vergonzosa Argentina cayó en la prórroga" y habló del "adiós sin gloria de Messi".

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En Bosnia y Herzegovina, los titulares de la prensa también se centraron mucho en el colapso argentino.

Klix.ba y Scena.ba describieron a Argentina como "impotente", mientras que Zenit.ba fue más allá y afirmó que España "asfixió por completo" a los sudamericanos.

Por su parte, SCSport destacó que "Argentina cayó sin disparar un solo tiro". EFE

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