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Arranca el 'mundial' de las habaneras en Torrevieja, con 700 coralistas de 13 países

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Torrevieja (Alicante), 19 jul (EFE).- Más de 700 coralistas de trece países de cuatro continentes participan desde este domingo y hasta el día 25 en Torrevieja (Alicante) en el 72º. Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, un auténtico 'mundial' de esta llamativa y en auge disciplina musical.

Por primera vez en las más de siete décadas de festival torrevejense, la gala de apertura se ha adelantado de la habitual noche al mediodía (12.30 horas) para evitar coincidir con la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina.

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Una situación que "jamás" había ocurrido, según el alcalde torrevejense, Eduardo Dolón, quien ha agradecido el esfuerzo en adaptarse tanto a la Escuela Coral Municipal como a la protagonista de esta jornada, la soprano Ainhoa Arteta junto a Antonio Soria al piano.

"Esta tarde es para disfrutar del fútbol y no podíamos coincidir", ha relatado Dolón, quien ha sostenido que la elección de las trece corales participantes en esta edición es "una de las mejores de la última década", con gente de puntos tan distantes como Turquía e Indonesia que dificultarán el trabajo del jurado "en un año que se va a recordar" por esta calidad.

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Fiesta de Interés Turístico Internacional y reconocida con la Medalla al Mérito Cultural de la Generalitat Valenciana, las agrupaciones participantes optarán a un palmarés dotado con 47.500 euros, cuyo máximo reconocimiento será el primer premio de Habaneras 'Ricardo Lafuente', dotado con 12.000 euros y trofeo.

Se desarrolla provisionalmente en el Teatro Municipal mientras se acomete el deseado acondicionamiento del auditorio de las Eras de la Sal.

Tras la interpretación de los himnos oficiales por la Unión Musical Torrevejense junto a la soprano local Concepción Pérez-Boj y Alberto Ballesta, el Coro Sinfonía de la Escuela Coral Municipal ha ofrecido varias piezas dirigidas por Selena Cancino Escobar antes de dar paso a la actuación de Ainhoa Arteta, considerada una de las grandes voces de la lírica internacional.

Arteta, quien ha recordado sus inicios en un coro de su Tolosa local (Gipuzkoa), ha agradecido al público la acogida y se ha referido a la curiosidad de que la velada sea por la mañana, algo que considera "lógico y comprensible" por la coincidencia con el evento futbolístico de la noche. EFE

ams-jeg/ess

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