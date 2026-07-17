Brugué: “Nos quedamos con las sensaciones, que es lo único que importa”

Valencia, 17 jul (EFE).- El futbolista del Levante Roger Brugué valoró la pretemporada que está realizando el conjunto ‘granota’, restó importancia a la derrota de este viernes ante el Sheffield United (2-1) y al gol que él mismo anotó y prefirió centrarse en las sensaciones generales.

“Está bien marcar, pero no ha servido para empatar. Nos quedamos con las sensaciones, que es lo único que importa. Estamos trabajando mucho y muy bien y el equipo está en buena dinámica. Tenemos que seguir haciendo las cosas que hemos hecho en la segunda parte y seguir insistiendo”, explicó Brugué en declaraciones facilitadas por el club.

PUBLICIDAD

Sobre el partido ante el equipo inglés, el futbolista catalán compartió las dificultades con las que se encontraron: “No hemos empezado del todo bien y hemos encajado dos goles, aunque luego los hemos sometido. Pero nos ha faltado frescura en ese último balón, el último tiro… El campo, el sol y las condiciones también afectan un poco más”.

“Teníamos ganas de volver. El final del año pasado fue bonito y estamos con muchas ganas y con mucha ilusión de afrontarlo bien desde el principio y reencontrarnos todos. Están siendo semanas de mucho trabajo, pero estamos muy concentrados y veo al equipo muy bien”, concluyó. EFE

PUBLICIDAD

cma/cta/apa