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Ter Stegen, a un paso de marcharse al Ajax, ausente en el entrenamiento

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Sant Joan Despí (Barcelona), 16 jul (EFE).- El portero del Barcelona Marc-André ter Stegen no participó este jueves en el entrenamiento de pretemporada del equipo azulgrana, con permiso del club, que espera cerrar su sesión al Ajax en las próximas horas.

El acuerdo entre clubes es total y la operación esta pendiente de que se resuelvan algunas cuestiones fiscales con Ter Stegen para que el meta alemán juegue la próxima temporada a las órdenes de Míchel Sánchez, con el que ya coincidió la pasada temporada durante su cesión al Girona antes de lesionarse de nuevo.

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Así, la de Ter Stegen fue la ausencia destacada de una sesión en la que el técnico del Barcelona, Hansi Flick, contó con el resto de disponibles del primer equipo, acompañados de varios futbolistas del Barça Atlètic y del Juvenil, como viene siendo habitual en estos primeros días de trabajo.

A la espera del regreso de los internacionales, Jofre Torrents, Álvaro Cortés, Hafiz Gariba, Tommy Marqués, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Ibrahim Diarra, Guille Fernández, Álex González, Shane Kluivert, Òscar Gistau, Toni Fernández, Áron Yaakobishvili, Xavi Espart, Hamza Abdelkarim y Brian Fariñas volvieron a completar la sesión con el primer equipo.

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Tras este nuevo entrenamiento, el cuarto de la semana en tres días, los azulgranas continuarán con su preparación de pretemporada este viernes a las 9.30 horas. EFE

(vídeo)

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