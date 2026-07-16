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Incidentes, heridos y detenidos durante festejos por la victoria argentina ante Inglaterra

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Buenos Aires, 16 jul (EFE).- Los festejos por el triunfo de Argentina ante Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, que concentraron a cientos de miles de personas y se extendieron hasta la madrugada, desataron incidentes en distintos puntos del país y dejaron un saldo de decenas de detenidos y varios heridos.

El principal foco de celebraciones fue el Obelisco en la ciudad de Buenos Aires, donde una multitud se concentró con banderas y camisetas y festejó con cantos, música y fuegos de artificio.

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Hacia la medianoche (03.00 GMT), cuando la concurrencia había disminuido, se registraron incidentes entre quienes seguían celebrando en las calles y los policías que intentaban dispersarlos, aunque sin reportarse heridos ni detenidos.

Los festejos se extendieron sin embargo a lo largo y ancho del país, y al menos tres personas sufrieron heridas en el centro de la ciudad balnearia de Mar del Plata, una de ellas por la caída de un semáforo y otras tras caer desde elevados monumentos durante las celebraciones, mientras que en la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, al menos cinco hombres fueron heridos por golpes y caídas.

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En Córdoba, donde más de 70.000 personas se reunieron en las inmediaciones del centro comercial Patio Olmos, se registraron enfrentamientos entre los aficionados y contra las fuerzas de seguridad, que utilizaron un camión hidrante y gases lacrimógenos para dispersarlos.

El Ministerio de Seguridad provincial informó de que al menos diez personas fueron detenidas por distintas contravenciones, incluyendo resistencia a la autoridad y daños al patrimonio público.

Los festejos también desencadenaron en incidentes en las provincias de Tucumán y Santa Cruz, así como en distintas localidades de la provincia de Mendoza, donde, según la prensa local, al menos 40 personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas, incluyendo 14 agentes de la policía.

Las celebraciones fueron las más masivas registradas en la actual Copa del Mundo, tanto por tratarse de un partido de semifinales y de la clasificación a la final contra España como por el peso de un triunfo ante Inglaterra, un rival especial para los argentinos y con una carga histórica importante por el antecedente de la guerra de las islas Malvinas en 1982 y por memorables choques mundialistas como el de México 1986. EFE

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