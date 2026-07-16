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El Logroño United incorpora 7 nuevas jugadoras para construir una plantilla competitiva

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Logroño, 16 jul (EFE).- El equipo Logroño United, que compite en la Liga F, ha incorporado a siete nuevas jugadoras para la próxima temporada, dentro de su puesta por construir "una plantilla competitiva, ambiciosa y con una marcada combinación de talento nacional e internacional".

Según anunció este jueves, se trata de jugadoras con experiencia en diferentes competiciones europeas, en clubes de primer nivel y con presencia en procesos de selecciones nacionales.

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Así, se ha incorporado, para reforzar la parcela ofensiva, María Barquero, delantera centro procedente del Granada CF y que cuenta con experiencia en las categorías inferiores de la selección española.

También se ha unido Olufolasade Adamolekun 'Sade', jugadora estadounidense y jamaicana, que ocupa posiciones de mediapunta y delantera y que procede del Heart of Midlothian, con el que se proclamó campeona en Escocia; además de que tiene experiencia como internacional absoluta con la selección de Jamaica.

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Otra de las nuevas incorporaciones es la italiana Valentina Donolato, con capacidad para desempeñarse como defensa central y mediocentro, procede del AC Milan y que ha formado parte del proceso de las selecciones juveniles de Italia.

En ataque, el Logroño United ha sumado a Cristina Redondo, delantera centro española procedente del Atlético de Madrid, quien la pasada temporada jugó cedida en el Parma italiano y que ha formado parte del proceso de las selecciones españolas en categorías juveniles.

A ellas se une Alena Pěčková, futbolista de nacionalidad checa que puede actuar como defensa central y lateral; procede del Sparta de Praga y conoce el fútbol español tras su anterior etapa en la Liga F con la SD Eibar.

La portería también contará con una nueva incorporación con la llegada de Olatz Santana, procedente del Athletic Club y que también jugó en la Real Sociedad.

Para reforzar el centro de la defensa llega la neerlandesa Nicole Stoop, que procede del Hera United de Países Bajos.

El equipo ya anunció, el pasado mes de mayo, que sigue contando con las jugadoras Comfort Yeboah, Ximena Velazco, Mia Asenjo, Flavine Mawete, Catalina Ongaro, Annelie Leitner, Margarita Gimenez, Justina Morcillo, Daiana Falfan, Laura Martinez, Marta Masferrer, Maria Miralles, Rebeca Costa, Isina Corte y Andrea Colomina.

El club incidió en que la continuidad de este grupo de jugadoras, unida a las nuevas incorporaciones, permite "seguir construyendo un equipo con identidad propia, experiencia, juventud y ambición para afrontar los nuevos retos de la próxima temporada". EFE

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