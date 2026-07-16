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El DAO de la Guardia Civil niega haber presionado a la UCO para "ponerse de perfil" en investigaciones

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El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha negado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' haber presionado a la Unidad Central Operativa (UCO) para ponerse de perfil en investigaciones judiciales como la que afectó a David Sánchez, hermano del jefe de Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así lo ha asegurado Llamas, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press, en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la presunta trama que habría liderado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista Leire Díez para desbaratar causas judiciales que afectaran al partido o al Gobierno.

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Pedraz imputó a Llamas después de que la UCO plasmara en un informe que el que fuera jefe de la unidad entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, desveló supuestas presiones del DAO y el ex director general del Instituto Armado Leonardo Marcos para "ponerse de perfil" en la investigación judicial a David Sánchez, que ha sido condenado esta semana a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, por un delito de prevaricación administrativa.

En su declaración, que ha durado más de dos horas, Llamas ha indicado que Marcos no era suave en las formas, según las mismas fuentes, a la vez que ha explicado que no tiene buena relación con Yuste ni con el resto de agentes de la UCO que declararon presiones.

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