Detenidas seis personas con 9.250 litros de gasolina para el narcotráfico en Cádiz

Cádiz, 16 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a seis personas e intervenido 9.250 litros de gasolina destinados presuntamente a la logística del narcotráfico durante un dispositivo desarrollado en la Bahía de Cádiz, en el que también ha sido aprehendida una embarcación de 15 metros de eslora cargada con 370 petacas de combustible.

Según ha informado la Guardia Civil, la operación se desarrolló durante la mañana del miércoles 15 de julio en la desembocadura del río Guadalete, en El Puerto de Santa María, y en la zona de La Coquina de Chiclana de la Frontera.

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La primera actuación tuvo lugar a primera hora de la mañana, cuando los agentes detectaron una embarcación semirrígida de grandes dimensiones, de las utilizadas habitualmente para el narcotráfico, que navegaba hacia la Bahía de Cádiz.

Tras activar varias patrulleras del Servicio Marítimo Provincial para interceptarla, los agentes iniciaron un seguimiento de la embarcación, que emprendió la huida y fue finalmente localizada sin tripulación en las proximidades de la desembocadura del Guadalete.

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Se trataba de una embarcación panelable de 15 metros de eslora, equipada con un motor Yamaha de 60 caballos, en cuyo interior se localizaron 370 garrafas de gasolina con un volumen total de 9.250 litros.

De forma simultánea, en la zona de La Coquina, en Chiclana de la Frontera, varias unidades de la Guardia Civil detectaron una embarcación tipo zódiac que salía del caño de Sancti Petri con la intención de abarloarse a otra semirrígida vinculada presuntamente al narcotráfico.

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Durante el seguimiento, los agentes comprobaron que se estaba produciendo un intercambio de combustible y un relevo de tripulación, tras lo que la zódiac emprendió el regreso con unos siete ocupantes a bordo.

La Guardia Civil coordinó entonces un dispositivo por tierra, mar y aire que permitió interceptar la embarcación, de seis metros de eslora y equipada con un motor Yamaha de 25 caballos, y detener a seis de sus ocupantes. La séptima persona logró huir del lugar.

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Los detenidos serán puestos a disposición judicial este jueves.

La actuación se enmarca en los dispositivos que la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz mantiene contra el narcotráfico y la narcologística en la provincia. EFE

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