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La Bolsa española pierde el 0,42 % y el nivel de 19.300 puntos pese al alza de Wall Street

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Madrid, 15 jul (EFE).- La Bolsa española ha perdido este miércoles el 0,42 % y el nivel de 19.300 puntos arrastrada por los bancos y las empresas energéticas que le impidieron aprovechar el alza de Wall Street y la caída del 1 % del petróleo.

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha bajado 81,1 puntos, equivalentes a ese 0,42 %, hasta 19.275,5 puntos. En el año acumula una subida del 11,37 %.

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Entre las plazas europeas y mientras el euro se negociaba a 1,1438 dólares con una subida del 0,16 %, solo subió París, el 0,19 %, mientras que Milán perdió el 0,85 %; Fráncfort el 0,59 % y Londres el 0,13 %.

Los nuevos ataques de Estados Unidos a Irán y la caída de los bancos condicionaron las pérdidas de la bolsa española en esta jornada, en la que se ha contenido el repunte del precio del petróleo, que bajaba alrededor del 1 % al cierre bursátil tras crecer los inventarios estadounidenses.

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EEUU bombardeaba esta madrugada objetivos en el estrecho de Ormuz y en la costa iraní, y su presidente, Donald Trump, amenazaba con destruir centrales eléctricas e infraestructuras civiles en Irán si no se retomaban las negociaciones de paz la próxima semana, lo que provocaba caídas en los parqués europeos.

La subida de Wall Street el martes (el índice Dow Jones de Industriales el 0,02 %, el S&P 500 el 0,38 % y el Nasdaq Composite el 0,9 %) y de la mayoría de las plazas asiáticas esta mañana no influía en el mercado nacional, ni la contención de la inflación española en el 3,2 %.

En Asia, Shanghái cedió el 0,29 % después de que cayera el PIB chino del segundo trimestre siete décimas, hasta el 4,3 % (mejoró la tasa de paro, las ventas minoristas y la producción industrial), mientras que Seúl ganó el 6,24 %, Tokio el 1,49 % y Hong Kong el 1,4 % al reducirse la caída del precio de la vivienda nueva en China.

El incremento de la subida esta tarde de Wall Street, hasta el 0,3 % al cierre nacional, no impedía que la bolsa española acabara con pérdidas por la caída de la banca (su índice sectorial perdió el 0,8 %) y de las energéticas.

Tampoco la caída del precio del petróleo: el barril de brent bajaba el 1,14 %, hasta 83,76 dólares, y el west texas intermediate el 0,67 % para cambiarse a 78,67 dólares. Habían crecido las existencia semanales de crudo en Estados Unidos.

El gas natural en el mercado de Países Bajos subía el 1,44 %, hasta 54,88 euros el megavatio hora.

De los grandes valores, Repsol cayó el 2,05 % (segunda mayor del IBEX); BBVA cedió el 1,06 % (tercera compañía más bajista de ese índice tras ser objeto de un informe desfavorable); Telefónica el 0,83 %, Ibedrola el 0,42 % y Banco Santander el 0,13 %. Solo subió Inditex, el 0,67 % (cuarta en la lista de ganancias del IBEX).

La mayor caída del IBEX ha correspondido a Fluidra, el 2,79 %, afectada por los resultados de una competidora, mientras que Acerinox cedió el 1,58 % al cotizar ex-dividendo, y Caixabank el 1,24 %.

De las subidas del IBEX el primer puesto recayó en Grifols (2,06 %); Endesa ganó el 0,76 %; Indra el 0,72 % y Banco Sabadell el 0,53 %.

En el mercado continuo destacaron la subida del 6,79 % de Inmocemento y la bajada del 4,82 % de Pescanova.

El rendimiento de la deuda española subía una centésima, hasta el 3,58 %, y la prima de riesgo con Alemania acababa en 46,2 puntos básicos.

La onza troy de oro bajaba el 0,16 %, hasta 4.046,5 dólares, y la plata cedía el 1,62 % y se negociaba a 57,75 dólares.

El bitcóin subía el 1,38 % y se cotizaba a 65.416,5 dólares. EFE

(foto) (vídeo)

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