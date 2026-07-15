Jon Guridi, "cómodo" en su llegada al Sevilla, augura "un año bonito"

Sevilla, 15 (EFE).- El centrocampista Jon Guridi afirmó este miércoles, en su presentación como jugador del Sevilla, que "ha sido fácil la llegada" al club andaluz, tras fichar como agente libre procedente del Alavés, y que está siendo "cómoda la adaptación", por lo que auguró "un año bonito".

Guridi destacó en rueda de prensa que "la unión de todos" los estamentos que conforman un Sevilla "en situación delicada" será "lo más importante" para sobresalir en una "Liga bastante competitiva", por lo que recetó "esfuerzo y humildad", y apeló a estar centrados "en el día a día sin mirar a más objetivos".

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El mediocentro guipuzcoano espera "sacar muchos puntos en casa, porque este campo y esta afición aprietan", y asumió su condición modesta al mostrarse "consciente de que el sevillismo no saltó de alegría" con su fichaje" por carecer de "mucho nombre", pero lleva "varios años en Primera" en los que ha demostrado ser "un jugador de equipo".

Jon Guridi, de 31 años, se refirió a su entrenador, Luis García Plaza, que lo "conoce bien de años anteriores en el Alavés" y con quien "hubo un contacto al terminar la temporada" en el que le preguntó "si estaba interesado en venir". "El Sevilla es un grande, no tenía dudas", aseveró el futbolista de Azpeitia. EFE

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