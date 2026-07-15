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El rey presidirá en la Alhambra el acto central del V Centenario del Consejo de Estado

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Madrid, 15 jul (EFE).- El rey Felipe VI presidirá en el Palacio Carlos V de la Alhambra de Granada el acto solemne con el que se conmemorará el V Centenario del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno.

Así lo ha desvelado la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, tras presidir este miércoles la tercera reunión del Comité Nacional para la conmemoración del V Centenario del Consejo de Estado.

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En la reunión, de la que ha informado esta institución en un comunicado, Calvo ha hecho un balance de los actos celebrados y ha expresado su satisfacción por el cumplimiento del objetivo de este aniversario: conmemorar estos 500 años en la historia de España y dar a conocer la institución.

Asimismo ha presentado el calendario de eventos para el segundo semestre, entre ellos, el acto solemne que presidirá el monarca en el Palacio de Carlos V de la Alhambra, donde Carlos I instituyó la institución del Consejo de Estado.

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También ha destacado que en agosto se impartirá también el curso 'El Consejo de Estado en su V Centenario', en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander y que en noviembre se celebrará un acto institucional con los Consejos Consultivos en Barcelona.

Ese mismo mes se inaugurará una exposición en la Biblioteca Nacional de España y se celebrará el Simposio internacional que reunirá en Madrid a los órganos consultivos equivalentes al Consejo de Estado procedentes de distintos países europeos, así como de Colombia.

Desde septiembre y hasta final de año continuará el ciclo de conferencias 'La huella del Consejo de Estado' en diferentes ciudades, a cargo de prestigiosos especialistas, según ha comentado. EFE

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