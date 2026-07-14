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Víctor Parada se marcha satisfecho de haber ayudado a dejar al Alavés en Primera

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Vitoria, 14 jul (EFE).- El exjugador del Deportivo Alavés Víctor Parada, recientemente traspasado al Spartak de Moscú, indicó que se va al conjunto ruso “con la satisfacción de haber contribuido a dejar al Glorioso en Primera División, tras una temporada intensa y llena de emociones"

El madrileño reconoció en un escrito publicado en sus redes sociales que “es un día complicado y lleno de emociones”.

“Me toca decir adiós al club que apostó por mí y me dio la oportunidad de convertirme en futbolista profesional”, expresó, al tiempo que recordó la ilusión que tenía cuando llegó al conjunto babazorro.

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“Aún recuerdo mi llegada siendo juvenil, con toda la ilusión del mundo, pero sin saber todo lo que estaba por venir”, comentó y subrayó que nunca olvidará su debut con el primer equipo en la Copa del Rey, como tampoco el de la Liga aquella misma temporada, en Sevilla.

Tampoco se olvidó de destacar cuando jugó en Mendizorroza por primera vez dos temporadas después, tras salir cedido.

“Quiero agradecer a todos los entrenadores que he tenido a lo largo de estos años, así como a los diferentes cuerpos técnicos, fisios, utilleros, empleados del club y trabajadores de la ciudad deportiva”, señaló y dio las gracias a todos los compañeros con los que ha tenido “la suerte de compartir vestuario”.

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Agradeció a la afición, por arroparle “en los momentos más complicados y por disfrutar” con él “de todas las alegrías vividas juntos”.

“Han sido seis años defendiendo estos colores. Ahora llega el momento de empezar una nueva etapa en mi carrera, pero ojalá algún día nuestros caminos vuelvan a encontrarse”, deseó y afirmó que será “un babazorro más, animando y siguiendo al equipo”.

“¡Gracias de corazón y hasta siempre!”, concluyó. EFE

jd/rh/jl

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