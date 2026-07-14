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Víctor Barberá asegura que tiene "muchas ganas de meter muchos goles" en el José Zorrilla

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Valladolid, 14 jul (EFE).- El delantero Víctor Barberá, nuevo jugador del Real Valladolid, llega al conjunto blanquivioleta con la máxima ilusión y "con muchas ganas de meter muchos goles" en el estadio José Zorrilla, ha afirmado este martes durante su presentación.

La temporada pasada fue muy importante para él porque a pesar de la lesión que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante varios meses, regresó con fuerza al FC Barcelona Atlétic y pudo "coger buena confianza y tener buenas sensaciones en el campo".

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"Estoy totalmente recuperado y deseando seguir entrenando y que lleguen los partidos para meter todos los goles posibles en este estadio, que es increíble", ha comentado el atacante, de 22 años.

Respecto a los primeros días de entrenamientos, bajo la dirección de Fran Escribá, ha advertido de que se trabajando muy duro porque "todo el mundo tiene muy claro la responsabilidad que implica estar aquí".

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"Los nuevos hemos llegado con mucha hambre y queremos aportar mucho y demostrar de lo que somos capaces", ha añadido Barberá, quien ha reconocido que jugar en el Brujas belga (2023/2024) le vino muy bien y, aunque no fue un año fácil, tuvo "suerte de experimentar esta etapa tan joven", porque eso le ha permitido estar "preparado para lo que venga".

Durante la pasada campaña pudo meter goles desde el inicio, y fue informado pronto de que el Real Valladolid estaba interesado en él.

Ha admitido que, desde que supo de ese interés del equipo vallisoletano tenía muchas ganas de venir porque además, tras lesionarse, el club blanquivioleta siguió ahí día tras día, lo que le hace sentirse muy agradecido por la confianza depositada en él, que espera devolver en el campo. EFE

mim/rjh/jpd

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