Porra del Congreso en el Francia-España: victoria española con 2 goles de Lamine y Merino

Madrid, 14 jul (EFE).- Los políticos del Congreso han apostado por una victoria española en el partido de fútbol de esta noche contra Francia y han predicho que Lamine Yamal y Mikel Merino tendrán un papel protagónico en el choque, cada uno con un gol.

La semifinal del mundial se ha colado en la sala de prensa y los pasillos de la Cámara Baja, donde los políticos han confiado en la victoria de España sobre el combinado francés y, los que se han atrevido a dar un resultado final, han coincidido en que la selección nacional marcará dos goles.

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Unánime ha sido el apoyo a España, entre ellos el del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha destacado que hay ocho catalanes en el equipo y ha subrayado que él va con la selección.

"Que gane España, no me escondo", ha declarado.

Por su lado, la portavoz del PP en la Cámara, Ester Muñoz, ha compartido su deseo de que España gane aunque no juegue mejor que Francia y ha predicho la victoria de la selección, a la que ve "muy fuerte".

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La líder de Podemos, Ione Belarra, ha reconocido que no ha seguido en detalle el mundial, pero ha sugerido que su paisano, el pamplonés Mikel Merino, debería jugar más minutos en el partido de hoy "a ver si nos da alguna que otra alegría".

"Espero que ganemos y esperamos un 2-0 a favor de España", ha dicho Belarra.

También la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha augurado la victoria de España: "Esto es evidente, a las pruebas me remito, y por dos goles arriba".

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Mientras, la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, ha incidido en el apoyo de su formación a la selección y ha deseado que España gane "por goleada" y sea una victoria "recordada".

A su vez, Aina Vidal, de los Comuns, ha compartido que la porra que ha hecho con sus amigos es 2-1 a favor de España, con un gol de Lamine Yamal y pase de Nico Williams. Un resultado que también ha augurado Alberto Ibáñez, portavoz de Compromís en Sumar.

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Los grupos de izquierda han condenado las palabras de Mariano Rajoy sobre el origen de los jugadores de la selección francesa, mientras que el PP ha insistido en que la columna del expresidente era un "artículo sarcástico" como "todos" los que escribe.

La popular Ester Muñoz ha defendido que "quien tiene nacionalidad francesa es francés" y ha acusado al Gobierno de "estirar el chicle" con este tema.

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Para Belarra las palabras de Rajoy demuestran que el expresidente "piensa así, como la mayoría de la derecha española y, lamentablemente, también amplios sectores de la progresía".

"Este es un racismo explícito, pero en España tenemos un racismo implícito contra el que el Gobierno no hace nada", ha denunciado.

Barbero ha considerado que las palabras de Rajoy no son "un desliz" sino "una opinión fundada" y "vergonzosa" y ha esperado que pida disculpas.

Aina Vidal ha tachado de "racismo" las palabras de Rajoy y ha criticado al PP por no censurarlas.

Ibañez, ha dicho que, aunque él no es aficionado al fútbol, su padre sí que lo es y ha ironizado con que "aunque" los goles de España los marquen "futbolistas negros", ambos estarán felices.

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Pepa Millán no ha querido valorar las palabras del expresidente, que, a su juicio, se están utilizando "de forma interesada, como cortina de humo para no hablar de lo realmente importante", la situación del Gobierno. EFE

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