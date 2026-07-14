Fabià Sintes ficha por la UFC y debutará en París en septiembre

Redacción deportes, 14 jul (EFE).- El peleador español Fabià Sintes (11-3) ha firmado con la UFC, la liga de artes marciales mixtas que reúne a los mejores luchadores del mundo, y debutará en septiembre en París, informó este martes el propio luchador en sus redes sociales.

Sintes atraviesa, a sus 31 años, el mejor momento de su carrera: llega como campeón del peso mosca de WOW FC, la promotora de la que son accionistas Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo, entre otros, con una racha de siete victorias consecutivas y dos defensas del cinturón que lo han puesto en el mapa de forma clara.

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"¡Felicidades a fabiasintes por firmar oficialmente con la UFC! Bienvenido al escenario más importante de las MMA. Su debut en la UFC está programado para el 5 de septiembre en París, Francia" , le felicitó la agencia de representación del luchador menorquín en sus redes sociales.

Su rival en el combate de septiembre en París será Michael Aljarouj (13-3), de 28 años y campeón de peso mosca de Hexagone MMA.

Fabià se convierte en el quinto peleador español en la UFC, tras el doble campeón Ilia Topuria, su hermano Aleksandre Topuria, Joel Álvarez, y Hecher Sosa. EFE

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