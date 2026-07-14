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El partido España-Francia, protagonista en los corrillos de la visita de Sánchez a París

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París, 14 jul (EFE).- La semifinal del Mundial que enfrentará esta noche a Francia y a España estuvo muy presente en las charlas informales durante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a París este lunes y martes, donde participó en una reunión de la Coalición de Voluntarios y presenció el desfile militar del 14 de Julio.

"Este tema despertó mucho interés en los corrillos", confirmaron este martes fuentes de la Moncloa, aunque no dieron más detalles del contenido de las conversaciones.

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Además de la rivalidad natural por el choque que se disputará a partir de las 21 horas (19 GMT) en el Estadio de Dallas, el partido venía precedido por la polémica que levantaron los comentarios del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en una columna de opinión, tachados de xenófobos por varios representantes del Ejecutivo francés.

"Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo", había comentado Sánchez este domingo 12 de julio en la red social X, en un mensaje en el que rechazaba las opiniones de su predecesor en la Moncloa.

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En París, a Sánchez y al presidente francés, Emmanuel Macron, se los vio con la buena sintonía habitual al saludarse este lunes y en la primera cita destacada de la agenda -una reunión de un grupo de una decena de países para organizar las capacidades antibalísticas de Europa y apoyar a Ucrania- estuvieron sentados codo con codo.

Posteriormente, el presidente del Gobierno español participó en la reunión más amplia de la denominada Coalición de Voluntarios, que reúne a los aliados de Ucrania dispuestos a colaborar para garantizar su seguridad una vez haya un alto el fuego con Rusia, y este martes presenció desde la tribuna de honor, junto a otros líderes, el tradicional desfile militar de los Campos Elíseos.

En él participaban junto a un despliegue récord de las Fuerzas Armadas galas, medio millar de efectivos internacionales de esa Coalición de Voluntarios, incluidos 21 españoles y un caza F18, para mostrar simbólicamente el respaldo de Europa a Kiev y el despertar estratégico del Viejo Continente en el plano de la defensa.

Antes de la semifinal de esta noche, en el estadio de Dallas se guardará un minuto de silencio, a petición de Francia, para homenajear a las víctimas del atentado yihadista de Niza de 2016, justo al cumplirse una década de la masacre que causó la muerte de 86 personas de 19 nacionalidades durante las celebraciones de la fiesta nacional francesa, que conmemora la toma de la Bastilla. EFE

(foto) (vídeo)

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