El extremo ruso Iosifov ya se entrena con el Sporting

Gijón, 14 jul (EFE).- La plantilla del Sporting continuó este martes con el trabajo de pretemporada con una doble sesión de entrenamiento y la novedad de la última incorporación rojiblanca, el extremo ruso Nikita Iosifov, entre el grupo principal.

Una vez completados los trámites burocráticos pendientes de su fichaje, el atacante de 25 años pudo incorporarse en la sesión vespertina a las órdenes del técnico argentino Nicolás Larcamón.

PUBLICIDAD

La presencia de Iosifov no fue la única novedad de la jornada, y es que en el entrenamiento de la mañana tanto el senegalés Mamadou Loum como el asturiano Nacho Martín completaron parte de la sesión al mismo ritmo que sus compañeros.

Ambos encaran la recta final de la recuperación de sus respectivas lesiones bajo la supervisión del cuerpo médico rojiblanco con el objetivo de ir incorporándose de manera paulatina con el avance de la pretemporada.

PUBLICIDAD

Por su parte, Jorge Sáenz, refuerzo de este mercado procedente del Leganés, continúa con su trabajo al margen también en fase de recuperación de la lesión en el muslo que le lastró en la pasada temporada.

El Sporting volverá a entrenarse mañana, miércoles, en Mareo en horario de mañana a puerta cerrada y este sábado disputará su primer encuentro amistoso del verano ante el Marino de Luanco en el campo municipal de Miramar. EFE

PUBLICIDAD

dsl/mfc/jl