El Alavés traspasa al defensa Víctor Parada al Spartak de Moscú

Vitoria, 14 jul (EFE).- El Deportivo Alavés y el Spartak de Moscú alcanzaron un acuerdo para el traspaso al club ruso del defensa Víctor Parada.

El jugador madrileño, según informó al Alavés, se enrolará en las filas del equipo que dirige el entrenador riojano formado en Vitoria Juan Carlos Carcedo.

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El zaguero de 24 años, que llegó en edad juvenil al Alavés procedente de la cantera del Salzburgo austríaco, ha pasado los diferentes ciclos hasta alcanzar la Primera División con el Glorioso.

Víctor Parada también defendió como cedido la camiseta del Mirandés, con el que rozó el ascenso a Primera División en el curso 2024-25.

La pasada campaña, ya asentado en la primera plantilla albiazul, disputó 33 partidos en el Alavés entre LaLiga y Copa y firmó tres asistencias. EFE

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