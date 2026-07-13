Rueda ve "retranca" en las palabras de Rajoy sobre la selección francesa y lamenta la "sobreactuación"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado la "sobreactuación" que, a su juicio, se ha suscitado tras el artículo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en el que afirma que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses", en referencia a la procedencia de sus jugadores.

A preguntas de los medios sobre si considera que los jugadores de Francia son franceses, al igual que los de la selección española españoles, Rueda ha remarcado: "Sí en los dos casos".

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Sin embargo, el titular del Gobierno gallego y líder del PPdeG ha manifestado que le hace "gracia" cómo "sobreactúan" algunos con lo que él considera "retranca del presidente Rajoy".

"Los que nunca se escandalizan de nada de lo que está pasando en España, de esto se escandalizan absolutamente. Esto es lo de siempre, no hay ninguna novedad", ha zanjado.

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