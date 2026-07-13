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Inglaterra, el gran pendiente de Lionel Messi a sus 39 años

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Buenos Aires, 13 jul (EFE).- Lionel Messi, capitán y figura de la selección argentina de fútbol, se enfrentará este miércoles por las semifinales del Mundial 2026 a uno de los pocos rivales con los que nunca se ha cruzado, un pendiente en la prolífica carrera del atacante de 39 años y un importante obstáculo en la búsqueda del bicampeonato.

El choque entre Argentina e Inglaterra en la ciudad estadounidense de Atlanta no será uno más para Messi. No sólo por ser su tercera y probablemente última final de una Copa del Mundo, sino porque representa una oportunidad para enfrentarse con la principal potencia futbolística contra la que nunca se ha medido, en un partido que además cuenta con una fuerte carga histórica.

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"Jugué contra todos menos contra Inglaterra, y es especial porque es una selección grande, es una potencia, y siempre es lindo jugar partidos de este estilo, más en una semifinal de un Mundial", expresó Messi tras el triunfo por 3-1 del pasado sábado ante Suiza por los cuartos de final.

El goleador argentino, que encabeza con ocho tantos la tabla de goleadores del torneo junto al francés Kylian Mbappé, anticipó que se tratará de un "partido especial" y reveló que tanto él como sus compañeros observan y reviven con frecuencia las imágenes del último choque mundialista entre ambos seleccionados.

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Aquel duelo fue por los cuartos de final del Mundial 1986, recordado por los dos históricos goles de Maradona que le permitieron a aquel equipo imponerse 2-1 y avanzar en su camino a la coronación en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Desde aquel encuentro, Argentina e Inglaterra se enfrentaron dos veces por copas del mundo (1998 y 2002) y tres veces en partidos amistosos (1991, 2000 y 2005).

Messi hizo su debut con la selección absoluta con 18 años en agosto de 2005 en un amistoso ante Hungría, el partido previo al último duelo de la celeste y blanca ante Inglaterra.

En aquel encuentro en Budapest, Messi ingresó desde el banquillo promediando el segundo tiempo y pocos segundos después fue expulsado por un golpe en la cara a su marcador.

El entonces futbolista del Barcelona salió contrariado y fue suspendido por una fecha para partidos amistosos, lo que le impidió disputar el duelo de noviembre ante Inglaterra, disputado en Ginebra.

El partido disputado en Suiza aquel 10 de noviembre de 2005 fue victoria por 3-2 para el conjunto europeo, dirigido entonces por el sueco Sven-Göran Eriksson.

Los goles ingleses llegaron por medio de Wayne Rooney y luego dos tantos agónicos de Michael Owen, que dieron vuelta un encuentro en el que Argentina estuvo en ventaja hasta los últimos cinco minutos gracias a los goles de Hernán Crespo y Walter Samuel, actualmente integrante del cuerpo técnico que conduce el entrenador Lionel Scaloni.

Messi presenció aquel encuentro desde las gradas pero fue titular en el amistoso disputado días después ante Catar en el que Argentina se impuso por 3-0.

A pesar de aquel mal paso inicial, Messi logró hacerse un lugar en la lista del entonces entrenador José Pekerman para el Mundial 2006, en el que marcó el primero de sus hasta ahora 21 goles en copas del mundo, una cifra que volverá a desafiar este miércoles en su primer encuentro ante Inglaterra. EFE

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