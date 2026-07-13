El Guardés disputará la Liga Europea

Vigo, 13 jul (EFE).- El Club Balonmán Atlético Guardés, vigente campeón de la Copa Europea de balonmano, confirmó este lunes que la temporada 2026-27 disputará la Liga Europea, en la que coincidirá con otros tres representantes españoles: Rocasa Gran Canaria, Super Amara Bera Bera y Costa del Sol Málaga.

Pese a la delicada situación económica del club, la nueva junta directiva que preside Fernando Reyes ha decidido inscribir al equipo en la segunda competición continental.

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“Si bien el hecho de participar supone, evidentemente, un coste a nivel de desplazamientos o pago de tasas, en la regulación de la EHF se interpreta la inscripción como un contrato, por lo que, si lo incumplimos renunciando a la participación, tendremos una penalización”, explicó Reyes.

Una sanción económica que puede alcanzar, apunta el dirigente, “los 25.000 euros", además de la prohibición a participar en competiciones europeas "durante los próximos dos años”.

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“Valorando las penalizaciones y la contrapartida que tiene el gasto que supondrá participar, evidentemente, nos compensa estar”, incidió Fernando Reyes.

El Guardés arrancará su aventura europea en la segunda ronda de una competición que el año pasado conquistó el Dijon francés. Esa primera eliminatoria se disputará a doble partido a principios de octubre.

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Los 16 ganadores de este primer cruce avanzarán a la tercera ronda, en la que participarán otros ocho equipos exentos de la anterior: los españoles Bera Bera y Costa del Sol Málaga, el checo Házená Kynzvart, el húngaro MOL Esztergom, el rumano HC Dunarea Braila, el polaco MSK Zaglebie Lubin, el croata RK Lokomotiva Zagreb y el alemán HSG Bensheim/Auerbach Flames.

Los 12 equipos ganadores lograrán un billete para la fase de grupos, uniéndose a los cuatro clubes que acceden directamente a ella: el actual campeón JDA Bourgogne Dijon, el alemán Thüringer HC, el danés Ikast Handbold y el húngaro DVSC Skyline. EFE

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