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El argentino Facundo Bagnis acepta suspensión de doce meses por dopaje

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Redacción Deportes, 13 jul (EFE).- El tenista argentino Facundo Bagnis aceptó este lunes la suspensión de doce meses que le impuso la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) en virtud de las normas antidopaje, según informó ese organismo.

Bagnis, de 36 años, que alcanzó el puesto 55 en el 'ranking' mundial, el más alto de su carrera, en noviembre de 2016, dio positivo por hidroclorotiazida, un diurético y agente enmascarador incluido dentro de la lista de las sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje durante la clasificación para el Abierto de Estados Unidos de 2025.

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El pasado 18 de octubre, el argentino se acogió a una suspensión provisional voluntaria mientras se llevaba a cabo una investigación.

Sin embargo, fue él mismo quien informó a la ITIA de que había identificado un suplemento contaminado como principal culpable de la muestra encontrada, por lo que proporcionó registros y documentación con las comunicaciones con su médico.

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La Agencia Internacional de Integridad del Tenis analizó el producto en el laboratorio y confirmo la presencia de la sustancia prohibida, constató la veracidad del testimonio del argentino y aceptó que la infracción no fue "intencional".

Se le atribuyó una suspensión de doce meses, que él aceptó. Bagnis, además, renunció a su derecho a una audiencia ante un tribunal independiente, por lo que la sanción finalizará el 17 de octubre de 2026. EFE

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