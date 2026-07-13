Bolaños insiste: Sánchez no sabía "nada" de la corrupción porque sino, no habría llegado en listas a algunas personas

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha precisado hoy que el presidente del Gobierno no sabía "nada" de la corrupción porque si no, no habría llevado en las listas a algunas personas. Así ha respondido a la encuesta que apunta que cerca del 70 por ciento de los españoles creen que Sánchez lo sabía. Además, y sobre el caso que instruye el juez Juan Carlos Peinado, contra Begoña Gómez, ha mostrado su confianza en la Audiencia Provincial de Madrid, con magistrados "profesionales, independientes e imparciales".

Así se ha expresado durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por la encuesta que hoy publica ElConfidencial en la que se indica que casi el 70 por ciento de los españoles no cree que Sánchez desconociera la corrupción aunque casi 6 millones dicen que le volverían a votar.

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Tras asegurar que cree que al PSOE le van a votar más de 6 millones de españoles, Bolaños ha argumentado que eso es una encuesta y que él aportaba información. Dicho esto, ha espetado: "evidentemente que el presidente del Gobierno no sabía nada".

"Tuvimos noticia cuando se conocieron algunos informes, algunos documentos. En otros casos, pues nada sabía el Presidente del Gobierno, tan es así que algunas personas fueron en listas electorales. Que obviamente si el Presidente hubiera sabido algo, pues no hubieran ido en listas electorales", ha argumentado el ministro.

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RECURSOS FUNDAMENTALES PARA LA CAUSA DE BEGOÑA GÓMEZ

Al ser preguntado si espera que la Audiencia Provincial de Madrid, que hoy resuelve una serie de recursos presentados contra la instrucción del caso Begoña Gómez, pare los pies al juez Peinado, el ministro ha precisado que esta ha sido una causa "polémica" por muchas circunstancias y ha recordado que la Audiencia ha revocado 15 decisiones del juez, al que no menciona por su nombre y se refiere a "ese señor al que usted me menciona".

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En opinión de Bolaños, los recursos sobre los que hoy está deliberando la Audiencia Provincial de Madrid, son "fundamentales para el devenir de la causa", por lo que ha preferido mostrarse prudente sobre el resultado de esta deliberación.

No obstante, ha insistido en que la instrucción ha sido "anómala" y aunque no quiere hablar de 'lawfare', ya que asegura que nunca usa ese "anglicismo", ha opinado que hay "resoluciones que se alejan del derecho, que son contrarias a derecho" y que para "revocarlas" están "los tribunales superiores" con el fin de que el "Estado de derecho siga primando y por tanto nuestro sistema judicial funciona".

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MAGISTRADOS COMPETENTES E INDEPENDIENTES EN LA AUDIENCIA DE MADRID

Por ello, ha manifestado su confianza en la justicia, en los jueces y magistrados y cree que aunque Peinado ha emitido resoluciones "muy discutibles y muy discutidas", está convencido de que ahora, en la Audiencia Provincial de Madrid "unos magistrados competentes, imparciales, independientes, profesionales", son los que tienen que tomar una "decisión definitiva sobre la instrucción".

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En este sentido, ha reclamado "dejarles trabajar con toda tranquilidad para que adopten una resolución que sea ajustada a derecho".

Tampoco ha querido pronunciarse sobre si estas investigaciones junto con las de la Audiencia Nacional sobre casos que afectan al PSOE hace más difícil la labor de Gobierno o más incómoda. Se ha limitado a pedir esperar "a ver en qué terminan estas causas" sin "prejuzgar ninguna de ellas".

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EL ESTADO DE DERECHO FUNCIONA SIN INJERENCIAS

Dicho esto, ha señalado que lo importante es que "el Estado de Derecho funciona, sin injerencias" y que la "judicatura, la fiscalía, las fuerzas y grupos de seguridad del Estado pueden trabajar, pueden adoptar decisiones, pueden investigar, sin injerencias".

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Algo que ha dicho que aunque parece una "obviedad" no siempre ha sido así y ha culpado al PP de no respetar la independencia judicial y policial recordando el 'caso Kitchen'.

Sin embargo, ha alegado que "ahora sucede, y creo que eso también, con independencia de que sean investigaciones judiciales que nos puedan resultar más cómodas o menos cómodas, lo cierto es que el Estado de Derecho funciona, y esto es fundamental".

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Al ser preguntado que Leire Díaz hablaba en nombre del Partido Socialista y del Gobierno cuando trataba de presionar a jueces, fiscales y policías, Félix Bolaños ha dicho no saber en nombre de quién hablaba la exmilitante del PSOE y ha insistido en que "las instituciones del Estado no se han visto afectadas".

ELMA SÁIZ: QUE LA JUSTICIA HAGA JUSTICIA

También la ministra de Inclusión Social y Migraciones y Portavoz del Gobierno, Elma Sáiz, ha manifestado su opinión al respecto de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva hoy los recursos presentados contra las decisiones del juez Juan Carlos Peinado, sobre el caso de Begoña Gómez.

Sáiz cree que la instrucción ha sido de este juez contra la mujer del presidente del Gobierno ha sido "peculiar" pero ha pedido que "la justicia haga justicia", según ha precisado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.