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Seleccionador egipcio a su regreso del Mundial: "Lo importante es que la gente esté feliz"

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El Cairo, 10 jul (EFE).- El seleccionador de fútbol de Egipto, Hossam Hassan, aseguró este viernes a su regreso al país tras disputar el Mundial 2026, que lo importante es que la gente esté feliz, sin pronunciarse sobre la polémica derrota con Argentina.

"Lo más importante es que la gente esté feliz. Ese es el mayor logro: que la gente esté satisfecha con nosotros", dijo en declaraciones al canal egipcio Extranews en el interior del aeropuerto de la ciudad de Nueva Al Alamein, en la costa mediterránea egipcia, adonde ha llegado el combinado rojo procedente de Estados Unidos.

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Asimismo, quiso mandar un mensaje: "Al pueblo egipcio, Egipto entero y todo el mundo árabe merecen que demos lo mejor de nosotros. Incluso aspirábamos a lograr algo todavía mayor, pero, gracias a Dios por todo, lo importante es que la selección de Egipto siempre aparezca al nivel que corresponde al prestigio del fútbol egipcio y al nombre de Egipto".

Estas declaraciones coinciden con un mensaje del capitán de la selección, el delantero Mohamed Salah, que prometió en sus redes sociales un "nuevo comienzo" para el fútbol de su país, pese a admitir que la gente puede estar "molesta" por la derrota ante la Albiceleste en el partido más polémico hasta el momento del torneo.

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La selección regresó hoy a Egipto después de su paso por el Mundial, en el que por primera vez en su historia alcanzó los octavos de final.

La participación del combinado de Mohamed Salah ha sido hasta ahora la más polémica del torneo, después de que la selección de Argentina protagonizara frente a Egipto la remontada más épica del Mundial, dado que en apenas 14 minutos, la Albiceleste de Messi fue capaz de revertir un 0-2 para llevarse una victoria (3-2) y continuar en la competición.

La Federación de Fútbol de Egipto (EFA, en inglés) aseguró en un comunicado dirigido a periodistas acreditados en el Mundial -según el diario oficial egipcio Al Ahram- que había enviado una queja a la FIFA respecto al arbitraje del partido contra Argentina, a la par que pidió una investigación y la exclusión del cuerpo arbitral de la competición.

Sin embargo, en su único comunicado oficial del partido publicado tras en sus cuentas oficiales, el organismo no mencionó esto, pero sí comentó que "no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR"

De acuerdo con el comunicado, "varias jugadas clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido". EFE

(foto) (vídeo)

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