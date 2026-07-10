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Juan Manuel Serrano, un estrecho colaborador de Sánchez hasta su llegada a la Moncloa

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Madrid, 10 jul (EFE).- Juan Manuel Serrano, imputado este viernes por el juez Santiago Pedraz en el caso Leire, fue uno de los colaboradores más cercanos de Pedro Sánchez en el PSOE en la etapa previa a la moción de censura que relevó a Mariano Rajoy, y tras la que pasó de desempeñar cargos en el partido a ser presidente de Correos.

Más allá de la relación política con el actual presidente del Gobierno, Serrano, nacido en Madrid en 1974, militante del PSOE, ingeniero informático y licenciado en Derecho, y funcionario de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), mantenía con él también una estrecha amistad.

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Su trayectoria en la cúpula del partido es paralela a los avatares de Sánchez en la secretaría general socialista, ya que fue su jefe de gabinete desde que este accedió a ella en 2014 hasta que dimitió por su negativa a apoyar la investidura de Rajoy.

Como uno de sus colaboradores más cercanos, negoció la investidura fallida de Sánchez en 2016, y con la salida de Sánchez de la dirección socialista, Serrano regresó a su puesto en la FEMP pero siguió trabajando con él los meses de su campaña para recuperar el liderazgo del PSOE en 2017.

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Ese regreso de Sánchez supuso que Serrano volviera a ser su jefe de gabinete en el partido, y siguió siendo por tanto una de sus personas de máxima confianza hasta la presentación de la moción de censura.

Tras ella, fue una de las pocas personas del equipo de Pedro Sánchez que le acompañaron al Palacio de la Moncloa tras tomar posesión en junio de 2018 como presidente del Gobierno y formó parte del equipo negociador del traspaso.

Pero frente a las quinielas que le situaban también como jefe de gabinete del nuevo jefe del Ejecutivo, Sánchez decidió designar para ese cargo a Iván Redondo.

El puesto elegido para Serrano fue el de presidente de Correos, que asumió en julio de ese año.

Algo más de cinco años permaneció al frente de Correos, ya que a finales de diciembre de 2023 fue relevado por Pedro Saura.

Ha sido este 2026 cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le implicó en el caso Leire, que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por presuntas maniobras para desarticular investigaciones al PSOE o al Gobierno, entre otras cuestiones.

La UCO lo relaciona con la exmilitante socialista investigada Leire Díez, a la que consideran que Serrano le consiguió un puesto en Correos cuando era presidente para permitir que los miembros de la trama ocuparan puestos de relevancia para aprovecharlos en su beneficio o de terceros.

Eso es lo que ha llevado este viernes al juez Pedraz a decidir su imputación en este caso. EFE

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