El Celta inicia la pretemporada con solo dos caras nuevas: Galán y Febas

Vigo, 10 jul (EFE).- Después de tres días de pruebas físicas y médicas, el Celta inició este viernes la pretemporada, con un suave entrenamiento en la ciudad deportiva Afouteza en el que participaron 24 futbolistas, entre ellos las dos caras nuevas: el lateral Javi Galán y el centrocampista Aleix Febas.

El tercer proyecto de la ‘era Claudio Giráldez’ arranca con pocas novedades en una plantilla a la que se incorporaron los tres futbolistas que regresan tras su cesión -Unai Núñez, Carles Pérez y Manu Sánchez-.

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Javi Rodríguez y Jones El-Abdellaoui se unirán al grupo el próximo lunes, mientras que Carl Starfelt y Borja Iglesias, los dos representantes celestes en el Mundial, lo harán en las próximas semanas.

Además, los jugadores del filial Hugo González, Joel López, Hugo Burcio, Ángel Arcos y Óscar Marcos también trabajarán con el primer equipo durante la pretemporada, así como el portero juvenil Izan Server, que esta mañana ya trabajó con el primer equipo.

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Damián Rodríguez, que la segunda vuelta del pasado campeonato jugó cedido en el Racing Santander, y Carlos Dotor, que logró el ascenso a Primera División con el Málaga, tienen permiso del club para incorporarse más tarde ante la incertidumbre sobre su futuro. EFE

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