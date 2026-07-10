Canales: Volver al Racing es lo más importante de mi carrera

Santander, 10 jul (EFE).- El centrocampista Sergio Canales aseguró este viernes que su vuelta al Real Racing Club es el momento más importante de su carrera profesional. "Me cuesta creer que sea real", afirmó.

Canales, que ha firmado con el Racing hasta junio de 2028, fue presentado este viernes en un acto en los Campos de Sport de El Sardinero al que acudieron más de 3.000 aficionados, muchos de ellos niños.

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En una rueda de prensa posterior a ese recibimiento, acompañado por el director deportivo del Racing, Chema Aragón, Canales subrayó que el fichaje por el club de su tierra tenía que ser "ahora o ya nunca" y señaló que es jugador y una persona "totalmente diferente" al que se fue con 19 años al Real Madrid.

Ya ha tenido oportunidad de hablar con su nuevo entrenador, José Alberto López, con quien ha coincidido en que donde más puede ayudar al equipo es en la organización por dentro, si bien está a disposición del técnico para jugar en cualquier parte del campo. "No soy un jugador que tenga que jugar en una posición exacta, eso lo quité hace muchos años", apuntó.

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Sergio Canales (Santander, 1991) vuelve al club cántabro, donde se formó, tras pasar por el Real Madrid, el Valencia, la Real Sociedad, el Betis y el Rayados de Monterrey mexicano.

A lo largo de su carrera deportiva, ha conquistado dos Copas del Rey, una con el conjunto blanco y otra con el Betis; además, ganó la Liga de Naciones con España en 2023. EFE

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