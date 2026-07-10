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Anticorrupción recalca que aún se "desconoce" cómo Zapatero consiguió sus joyas y le invita a "justificar lo que estime"

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La Fiscalía Anticorrupción ha subrayado que "de momento" se desconoce "en qué circunstancias" obtuvo el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero las joyas intervenidas por la Policía en el registro de su despacho y ha recordado "su derecho a justificar lo que estime" sobre ellas.

Así lo indica en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la fiscal expone sus alegaciones sobre el recurso interpuesto por Zapatero contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', de preguntarle por las joyas en su declaración y no sólo por lo relativo al rescate de la aerolínea en pandemia, después de que el exdirigente reclamara más tiempo para preparar su defensa sobre el primer punto.

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"De momento desconocemos en qué circunstancias obtuvo Zapatero estas joyas y, por tanto, es obvio que la tipología delictiva aplicable al hecho se producirá cuando la instrucción esté completa en este punto", indica Anticorrupción.

Asimismo, recuerda que Zapatero tiene "derecho a justificar lo que estime sobre dichas joyas, así como a hacer las manifestaciones que considere sobre tales efectos".

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El juez rechazó la solicitud de Zapatero, por lo que el pasado 17 de junio el expresidente fue interrogado sobre Plus Ultra y las joyas, pero se acogió a su derecho a no declarar sobre las mismas y se mostró dispuesto a hacerlo más adelante.

La Fiscalía señala que Zapatero "se acogió, por tanto, a uno de los derechos que como tal investigado tiene", por lo que "no se le ha conculcado derecho alguno".

Y argumenta que "no ha habido indefensión al denegar la suspensión de declaración" sobre las joyas, ya que no eran "hechos nuevos", sino una "calificación jurídica provisional" sobre los ya conocidos.

En la pieza separada sobre las joyas, tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros, el juez Calama investiga a Zapatero por presuntos delitos fiscal y de contrabando.

Anticorrupción recuerda que "no había nada que no figurara ya en el procedimiento antes de la citación del investigado" y explica que la pieza separada no se abre a raíz de la tasación de las joyas, sino en el propio hallazgo de las mimas, "cuya procedencia temporal y geográfica está por determinar".

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