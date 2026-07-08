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Henderson, operado en Kansas de la fractura en el brazo que se produjo en México

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Kansas City (EE.UU.), 8 jul (EFE).- El centrocampista inglés Jordan Henderson ha sido operado en Kansas City de la fractura en el brazo izquierdo que se produjo durante las celebraciones en el estadio Azteca tras derrotar a México (3-2), en el partido de octavos de final del Mundial 2026.

Henderson, que no jugó ese partido, tropezó con una valla publicitaria al tratar de volver al terreno de juego después de celebrar la clasificación a los cuartos de final con la afición inglesa. Cayó mal sobre su brazo y tuvo que ser retirado del campo en camilla con oxígeno, con una fractura en el radio.

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El centrocampista, de 36 años, informó a través de las redes sociales que ya ha sido operado. "¡Operación realizada! ¡A prepararse para el gran partido del sábado!, Muchas gracias a todo el personal que me atendió en el Instituto Ortopédico de Kansas City. En especial a los tres cirujanos que realizaron la operación", publicó.

Henderson, el único jugador inglés que ha disputado cuatro Copas del Mundo y cuya convocatoria fue objeto de polémica por su edad, permanecerá, pese a que ya se pierde el resto del Mundial, en la concentración del conjunto de Thomas Tuchel en Kansas City. EFE

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