Ion Izagirre: "Seguiré intentando una etapa entrando en las escapadas"

Foix (Francia), 7 jul (EFE).- El guipuzcoano Ion Iagirre (Cofidis), cumplió con el objetivo de meterse en la fuga buena del día, pero admitió que "las fuerzas no acompañaron" en el último puerto y que el Lidl Trek hizo valer su mayoría con la presencia de 3 corredores.

"Ha sido un día muy duro, con mucho calor, marcado por una fuga numerosa en la que nos pudimos meter y jugar nuestras bazas. En el último puerto no tuve fuerzas para seguir al primer grupo. El Lidl tenía 3 corredores delante, y además de mucha calidad, y ha podido jugar bien sus bazas", explicó.

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Izagirre, quien afronta su última temporada en activo, subrayó que ha venido al Tour "para buscar las fugas, y si las fuerzas me acompañan lo seguiré intentando". EFE