Albares participará en la inauguración del Museo Forges en A Fonsagrada (Lugo)

Lugo, 3 jul (EFE).- El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, asistirá este sábado a la inauguración del museo dedicado al humorista gráfico Antonio Fraguas ‘Forges’, en el municipio lucense de A Fonsagrada, un acto que contará también con la presencia de la familia del dibujante, que cedió la colección de dibujos y artículos personales que solo podrán verse en este centro.

El alcalde de la localidad, Carlos López, recordó que el padre de Forges era originario de este municipio, de ahí el vínculo del dibujante con A Fonsagrada, donde todavía conserva familia.

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"Poder disponer de la colección de dibujos y artículos personales con los que Forges hacía sus viñetas es un orgullo importante", añadió, además de suponer "un antes y un después" en cuanto al atractivo turístico del municipio, ya que el dibujante fue "un referente para toda una generación".

El regidor ha agradecido la colaboración de la familia del dibujante, porque sin su buena disposición hubiese sido imposible llevar adelante esta iniciativa.

El museo está ubicado en la antigua casa consistorial del municipio, un edificio construido hace 180 años que fue sometido a una profunda rehabilitación, una intervención que lo hizo merecedor de varios premios de arquitectura, dado que conserva elementos originales con otros propios del diseño moderno.

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La planta superior acogerá la exposición permanente, mientras que la baja acogerá la oficina de turismo y otros espacios polivalentes.EFE

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