Rahm volverá a jugar el Abierto de Irlanda en septiembre

Redacción deportes, 2 jul (EFE).- El golfista español Jon Rahm volverá a participar en el Abierto de Irlanda del 10 al 13 de septiembre, torneo en el que estrenó su palmarés en el DP World Tour en 2017 y donde repitió victoria dos años después.

Es la tercera prueba del DP World Tour en el que Rahm ha confirmado su presencia en esta temporada, tras el Abierto de Escocia, del 9 al 12 de julio, y el de España, del 8 al 11 de octubre.

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El exnúmero uno del mundo llegó a un acuerdo con el circuito europeo a comienzos del pasado mes de mayo para zanjar el pleito que se abrió cuando se incorporó a LIV, la liga saudí, en 2024.

El pacto estipulaba el pago de las multas con el DP World Tour por los torneos no jugados al coincidir con los de LIV y la presencia del golfista vasco en cinco pruebas del circuito.

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"Tengo muchas ganas de volver a Irlanda para el Amgen Irish Open. Ganar este torneo dos veces significa mucho para mí y siempre disfruto jugando aquí. Los campos, la afición y el desafío del golf 'links' hacen que sea una semana especial", señala Rahm en el comunicado del DP World Tour.

Será la cuarta ocasión en la que Rahm participe en esta cita después de sus triunfos en 2017 y 2019 y del cuarto puesto en 2018.

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El torneo se jugará en el Trump International Golf Links, uno de los campos propiedad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, situado en las afueras de la ciudad costera de Doonbeg, al oeste del país.

Además de Rahm, han confirmado su presencia el norilandés Rory McIlroy, número dos del mundo; el irlandés Shane Lowry o los ingleses Tyrrell Hatton y Luke Donald, capitán del equipo europeo de la Copa Ryder.

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Si el 'León de Barrika' lograse la victoria, igualaría los tres títulos de Severiano Ballesteros (1983, 1985 y 1986). También lo han ganado en una ocasión José María Olazábal (1990) y Sergio García (1999). EFE