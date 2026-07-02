Los trenes en Atocha recuperan la normalidad tras una avería eléctrica que provocó demoras

(Actualiza la EC4700 para detallar que Atocha recupera la normalidad de manera progresiva)

Madrid, 2 jul (EFE).- Los trenes operados por Renfe con salida desde Atocha recuperan la normalidad de manera progresiva, después de que durante la tarde de este jueves una avería en el suministro eléctrico en el taller de Cerro Negro (Madrid) haya provocado demoras en la alta velocidad que salía desde la estación madrileña.

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El operador español ha explicado en una publicación en sus redes sociales que, sobre las 19.30 horas, esa incidencia ya se había solucionado, una situación que afectaba a trenes Avant y de larga distancia de los corredores sur, norte, este y nordeste con salida desde Atocha.

La avería ha obligado a Renfe a utilizar trenes en modo diésel para trasladar otras unidades, lo que provocaba demoras, tras la caída de tensión en la zona del taller, lo que, según Adif, ha provocado una afectación "en la gestión de la capacidad de las vías de la terminal de Atocha" desde las 16:00 horas de este jueves.

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La caída de tensión imposibilitaba que trenes estacionados en Cerro Negro fueran hasta Atocha, por lo que los servicios con salida desde la estación madrileña tenían que esperar a que llegaran otros de trayectos distintos. EFE