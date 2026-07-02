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Los técnicos de Hacienda creen que la Agencia Tributaria intenta "tapar su crisis interna"

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Madrid, 2 jul (EFE).- Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que la Agencia Tributaria (AEAT) ha adelantado los resultados del control tributario para "tapar su crisis interna" derivada del anuncio del próximo relevo de la directora general del organismo, Soledad Fernández, sin desvelar a su sucesor.

En un comunicado remitido este jueves, Gestha ha mostrado "sorpresa" por un anuncio que genera "incertidumbre" ya que los cambios en la Dirección de la AEAT "pueden provocar retrasos a la hora de abordar reformas pendientes", entre ellas, la estructura y ordenación de los puestos de trabajo, la evaluación del desempeño y la nueva carrera profesional.

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Por ello, ha pedido "transparencia para esclarecer las causas reales de la desbandada", pues "dudan abiertamente de la versión oficial".

El Ministerio de Hacienda avanzó ayer el inminente relevo de Fernández tras cuatro años en el cargo a petición de la actual directora general, que aceptó permanecer al frente de la Agencia hasta que finalizara la campaña de la renta la pasada semana. EFE

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