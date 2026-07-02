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La española EMXYS acaba la primera fase de diseño del CubeSat que pisará un asteroide

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Madrid, 2 jul (EFE).- La empresa ilicitana EMXYS ha culminado la primera fase de análisis y diseño del CubeSat Don Quijote, que aterrizará y operará en la superficie del asteroide Apophis como parte de la misión Ramses de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Si la misión culmina con éxito, Don Quijote será el primer vehículo espacial desarrollado en España que realice un aterrizaje controlado sobre un asteroide, un hito que situará a su industria espacial "entre los protagonistas de una de las misiones científicas más relevantes de la próxima década", destaca EMXYS en un comunicado.

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El proyecto para el desarrollo de Don Quijote cuenta con un presupuesto cercano a 10 millones de euros y lo elabora un consorcio industrial liderado por EMXYS, en colaboración con GMV y Gomspace, junto con diversos centros científicos europeos.

La misión Ramses, de la que forma parte el cubesat español, tiene como objetivo estudiar el paso, a solo 32.000 kilómetros de la Tierra, del asteroide Apophis, el 13 de abril de 2029.

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La llegada de Apophis representa una oportunidad única porque es extremadamente raro que un asteroide de esas dimensiones, unos 375 metros de diámetro (aproximadamente el tamaño de un crucero), pase tan cerca de la Tierra, pues su trayectoria lo llevará dentro de la órbita de los satélites geoestacionarios.

"Se prevé que la atracción gravitatoria de la Tierra provoque deformaciones y, potencialmente, desencadene temblores en el asteroide, algo que Don Quijote podrá ahora monitorizar in situ", dijo Orson Sutherloaand, director del programa Mars and Beyond, de la Agencia Espacial Europea (ESA), en una nota.

Don Quijote realizará una maniobra de aproximación completamente autónoma hasta posarse sobre la superficie del asteroide para realizar mediciones científicas inéditas sobre su estructura, composición y comportamiento durante su interacción gravitatoria con la Tierra.

Durante la misión, transportará una carga útil científica internacional formada por instrumentos para estudiar la estructura interna, el campo gravitatorio y las propiedades geológicas de Apophis.

Encajar todo el Don Quijote en un espacio más pequeño que el cajón de un escritorio también supone un reto, en palabras del director tecnológico de EMXYS, Francisco García de Quirós.

"Tenemos que incluir todos nuestros instrumentos, además de la electrónica de la nave, las baterías y los enlaces entre satélites, junto con ocho propulsores", señala en la nota de la ESA.

Al mismo tiempo, "debemos mantener un centro de masa cuidadosamente controlado para que los propulsores funcionen con una eficiencia óptima mientras el cubesat se dirige por sí mismo hacia un aterrizaje seguro".

Esta misión supone "la oportunidad de demostrar que la tecnología desarrollada desde España puede contribuir a algunas de las misiones científicas más complejas y ambiciosas promovidas por Europa", agrega, por su parte, el comunicado de EMXYS.

Esta empresa -ha recordado la ESA- ya construyó un gravímetro para medir la gravedad, que está a bordo del cubesat Juventas, el cual transporta la misión europea Hera, y cuyo objetivo será intentar aterrizar en el asteroide Dimorphos, el único cuya órbita ha sido modificada por la acción humana.

El de Apophis será el mayor acercamiento conocido de un asteroide de este tamaño en tiempos modernos y podrá observarse a simple vista desde amplias regiones de Europa y África. EFE

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