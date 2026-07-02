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El centrocampista Sergio Ortuño refuerza la línea medular del Albacete

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Albacete, 2 jul (EFE).- El centrocampista Sergio Ortuño, proveniente del Cádiz CF, reforzará la línea medular del Albacete las dos próximas temporadas, según ha anunciado este jueves el club blanco.

Ortuño, alicantino de 27 años, debutó en categoría senior con el filial del RCD A Coruña y ya había jugado previamente en el fútbol base del club gallego.

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Tras su paso por el Laracha FC regresó a tierras alicantinas para, primero, jugar en el filial del Hércules CF y, después, enrolarse en el CD Eldense.

En la temporada 2021-22 vistió los colores del equipo de Elda durante el primer tramo de competición, aunque, en el mercado invernal, regresó al fútbol de bronce con el Valladolid Promesas, con el que jugó 33 partidos en toda la mencionada campaña.

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Ya en el curso 2022-23, Ortuño fue un jugador clave en el ascenso del CD Eldense a Segunda división y disputó 44 partidos oficiales, 40 de ellos como titular.

Asimismo, la campaña siguiente, la de su debut en el fútbol profesional, apareció en 42 encuentros con el cuadro azulgrana y anotó cuatro tantos.

Mismo número de partidos jugados, 42, tuvo en la 2024-25 con el equipo eldense.

La temporada anterior se enroló en las filas del Cádiz CF y con el conjunto gaditano jugó 39 partidos, 32 de ellos como titular. EFE

jml/cst/jpd

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