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Agua by Agua Bendita abrirá la Mercedes-Benz Fahsion Week Madrid en septiembre de 2026

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Madrid, 2 jul (EFE).- Agua by Agua Bendita, "una de las voces más relevantes de la moda contemporánea" en Latinoamérica, será la encargada de abrir el calendario oficial de la Mercedes-Benz Fahsion Week Madrid en septiembre de 2026, según han anunciado este jueves sus responsables.

La decisión llega como fruto de la colaboración de la pasarela madrileña con la plataforma Latin American Fashion Awards, que se incorpora como invitado especial en la próxima edición dentro de una estrategia de internacionalización y de "consolidar Madrid como capital de la moda hispanoamericana".

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"Para nosotros abrir el calendario de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en este momento supone un hito especialmente significativo. Es una oportunidad para llevar nuestra identidad, profundamente arraigada en la artesanía, a un escenario de referencia internacional", han señalado en declaraciones recogidas en la nota de prensa desde esta firma.

Reconocida con el Premio Diseñador Internacional de esta edición, el comunicado de la organización señala precisamente que Agua by Agua Bendita ha sido distinguida "por su lenguaje visual distintivo y su celebración de la artesanía latinoamericana", además de por su proyección internacional. EFE

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