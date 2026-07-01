Mbappé, pegada mundial

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 1 jul (EFE).- No hay otra competición igual como el Mundial para Kylian Mbappé, goleador más que nunca con la selección francesa en el escenario más grande de todos, con 18 goles en 18 encuentros en este torneo, seis en cuatro duelos de la actual edición, en su propósito de hacer aún más historia con ‘Les Bleus’.

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“Sé la importancia de un Mundial para un país. Mi objetivo es marcar la historia de mi país. Lo he hecho una vez ya, estuve cerca de hacerlo en Catar y ahora tengo una nueva oportunidad, así que voy a darlo todo para que podamos quedar en la historia de nuestro país”, proclamó tras su nueva exhibición goleadora, con dos tantos, en el 3-0 a Suecia, rumbo a los octavos de final, en los que se medirá a Paraguay, que eliminó a Alemania en los penaltis.

No hay comparación con otros lugares ni otras competiciones cuando se pone la camiseta francesa. Ni siquiera en los amistosos, con once tantos en 26 duelos. Ni tampoco en la Liga de Naciones, con nueve aciertos sobre la portería rival en 21 choques. Ni en las fases de clasificación para la Eurocopa, en la que sí se acerca a la eficacia actual (12 goles en 13 partidos), ni para el Mundial, con 11 en 16 compromisos.

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Especialmente llamativa, incluso, es la diferencia entre las fases finales del torneo continental y del Mundial. Sus 18 goles en la cita planetaria contrastan de forma extrema con la única diana -y de penalti- que ha marcado Mbappé en los nueve partidos que ha jugado con Francia en dos Eurocopas distintas, especialmente gris la última en 2024, con una fractura de nariz al inicio que lo condicionó todo. Su equipo llegó hasta semifinales, eliminada por España.

Es una media de un gol por partido de Mbappé a lo largo de sus tres Mundiales. Ha sido campeón una vez y subcampeón otra. En el primero, en Rusia 2018, en el que alcanzó la cima del mundo con 19 años, marcó cuatro goles, uno incluido en la final contra Croacia en Moscú (4-2). En el segundo, en Catar 2022, fue el máximo anotador de todo el torneo con ocho, tres de ellos en la final contra Argentina que perdió en la tanda de penaltis.

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En Estados Unidos, Canadá y México 2026 se propone rebasarlos todos. Ya son seis goles en cuatro partidos, ‘doblete’ a ‘doblete’ en la primera jornada ante Senegal (3-1), en la segunda contra Irak (3-0) y en los dieciseisavos de final de este martes contra Suecia (3-0). En la tercera cita ante Noruega no batió la portería contraria, pero dio dos asistencias.

Lo ha hecho en 378 minutos de juego, en los que ha necesitado 21 remates (14 desde dentro del área y siete desde fuera), 13 entre los tres palos, con una efectividad del 29 por ciento. Además, la estadística avanzada prevé 2,43 goles nada más del atacante por la situación del remate y las circunstancias. Él lo ha doblado y más, con seis goles.

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Ya está a uno solo de ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales, a un tanto solo del argentino Lionel Messi, con la diferencia de que es la última Copa del Mundo para el astro mundial de la Albiceleste y a Mbappé le queda alguna más. Tiene 27 años.

“Estoy seguro de que Leo va a meter más goles, así que no miro mucho eso. Miro más a los rivales contra los que podemos jugar y a cuánto nos acercamos de nuestro objetivo, que es la final”, esquiva el atacante del Real Madrid cuando es preguntado por ese récord.

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Mbappé, ya por los 54 goles en 56 encuentros de este curso, desde agosto de 2025 a ahora entre los 42 en 44 duelos con su club y los doce en otros tantos partidos con su selección, ya es el máximo goleador de la historia de Francia a nivel global y nivel de los Mundiales. También el jugador con más goles en eliminatorias de este torneo entre todas las naciones, con 10.

Quedan más récord por alcanzar, como los dos ‘tripletes’ del argentino Gabriel Batistuta (Mbappé ya ha logrado uno, en el partido decisivo de Catar 2022 contra Argentina), pero, sobre todo, en su cabeza está un lugar único: la final y ser de nuevo campeón del mundo. Sólo Cafú jugó tres finales. Lo hizo con Brasil en 1994, 1998 y 2002. Mbappé lleva dos.

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“Yo no pienso en las estadísticas, claro que las conozco, yo también tengo televisión y todo el mundo habla de ellas, pero pienso únicamente en cómo puedo ayudar al equipo a estar aquí el 19 de julio en la final”, remarcó el delantero. Va camino de ello. Ahora espera Paraguay; si pasa, Canadá o Marruecos en cuartos; y, si va más allá, en semifinales, España, Portugal, Croacia, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Bosnia o Senegal. Luego está la final. Su objetivo único. EFE