Junts y PPC acusan a Illa de "esconderse" ante los casos de corrupción de socialistas

Barcelona, 1 jul (EFE).- Junts y el PP de Cataluña han acusado este miércoles al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de "esconderse" y guardar "silencio" ante los casos de corrupción que afectan a personas vinculadas al PSOE.

En la sesión de control al presidente catalán, en el pleno del Parlament, la presidenta parlamentaria del grupo de Junts, Mònica Sales, ha pedido a Illa que "deje de esconderse y dé la cara" ante esas causas judiciales por corrupción.

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Sales le ha reprochado que el pasado sábado sí diese "explicaciones" ante el Comité Federal del PSOE y, en cambio, siga "dando la espalda" a las peticiones de comparecencia por este tema en el Parlament, una actitud que ha tildado de "intolerable".

"Esto es especialmente grave cuando hay casos de supuesta corrupción que pueden tener derivadas directas sobre Cataluña", ha añadido, en alusión a la sentencia del caso que afecta al exministro socialista José Luis Ábalos, "una trama corrupta que se llenaba los bolsillos con contratos de mascarillas en plena pandemia", ha dicho.

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Sales ha recordado que en ese momento Illa era ministro de Sanidad: "No era un simple espectador. Usted compartía Consejo de Ministros con Ábalos".

En la réplica, Illa ha negado que se esté escondiendo: "No tengo miedo a nada, ni a la verdad, por descontado. He dado las explicaciones cada vez que me las han pedido, en todas partes: en el Congreso de los Diputados, en el Senado, aquí y donde convenga".

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"Cuando cometemos errores, no tengo miedo a pedir disculpas, y mi partido lo ha hecho", ha destacado Illa, antes de añadir que la actitud frente a la corrupción "se mide más viendo qué hace uno cuando tiene casos en su propia formación política que cuando los tienen otras formaciones políticas".

El PPC ve "complicidad" en el "silencio" de Illa

Por su parte, el nuevo secretario general del PP de Cataluña, Juan Fernández, también ha cargado contra Illa en términos parecidos a los de Junts: "A mí me daría vergüenza estar doblado y callado como usted ante tanta corrupción".

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"Usted guarda un silencio absoluto, nunca exige explicaciones ni las da, nunca pide responsabilidades ni las asume. Ese silencio no es casual, ese silencio es complicidad", ha denunciado Fernández, para quien Illa es un "delegado de la Moncloa dedicado a proteger los intereses" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su turno de palabra, Illa ha instado a los populares a "pasar página" de su "estilo de hacer política" y su lenguaje. EFE

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