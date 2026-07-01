García Pimienta: "Me gustaría armar un equipo muy reconocible"

Almería, 1 jul (EFE).- El nuevo entrenador del Almería, Xavi García Pimienta, afirmó en su presentación que le "gustaría" armar "un equipo muy reconocible", en el que "todo el mundo tenga muy claro qué es lo que tiene que hacer en cada momento", aunque también quiere dar continuidad al trabajo positivo hecho con anterioridad para el objetivo de volver a Primera.

El barcelonés, sustituto de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' tras el intento fallido de subir a LaLiga EA Sports, manifestó este miércoles en rueda de prensa que llega a "un proyecto que ya lleva muchos años con un trabajo detrás, especialmente con el que ha hecho Rubi", y dijo que pretenden mantener "muchísimas cosas" que se han hecho "bien y después" darles sus "pinceladas".

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Acompañado por el director general de la UD Almería, Mohamed El Assy, García Pimienta resaltó su experiencia en LaLiga Hypermotion, en la que logró ascender a Primera con la UD Las Palmas en la campaña 2022-23, avisó de la "dificultad" del camino e insistió en la necesidad de tener "paciencia" y estabilidad en una temporada tan larga.

"Conozco perfectamente lo duro que es y lo difícil que es. Hay que tener mucha paciencia, hay que ser consistentes y creer mucho en el trabajo. Tenemos que ganar ese derecho a conseguir cosas importantes", subrayó el técnico catalán, de 51 años y que hace dos campañas dirigió al Sevilla en la máxima categoría hasta su destitución en la Semana Santa de 2025.

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El nuevo preparador del conjunto rojiblanco, con una larga carrera en las categorías inferiores del Barcelona, también recalcó que para él, aparte de su idea de equipo y su identidad futbolística, "la afición es básica y tiene que sentirse orgullosa" de los suyos.

Explicó que aceptó la oferta del Almería, a pesar de tener otras opciones, porque percibió una confianza absoluta desde los primeros contactos.

"Ha habido propuestas de fuera, pero cuando sientes que eres esa primera opción y el proyecto encaja contigo, las conversaciones fueron rápidas y muy sencillas porque ellos sabían perfectamente a quién querían", dijo.

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Sobre la planificación deportiva, García Pimienta descartó que vaya a haber "una revolución" y lanzó un mensaje de confianza hacia el bloque actual, pues cree "mucho en los jugadores que hay y el club también cree en ello".

"Estoy muy contento porque va a haber una línea muy continuista, ya que los jugadores del Almería tienen mucho nivel y mucha calidad", indicó, mientras que El Assy dejó claro que el club tenía definido su objetivo desde el inicio del proceso.

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El directivo egipcio reforzó la apuesta de la UD Almería por el técnico catalán con un mensaje de plena convicción: "Cuando decidimos hacer el cambio en el banquillo, fue nuestra principal opción, y hemos luchado por tenerlo con nosotros. Ya sabe lo que es subir a Primera División", afirmó. EFE

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