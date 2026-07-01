El Zaragoza CFF abre una nueva etapa con la entrada de NH Capital

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"Tras casi tres décadas con la familia Alcaine al frente, el club inicia una nueva etapa con la incorporación de NH Capital, que llega con los recursos necesarios y el compromiso de reforzar sus estructuras, impulsar la cantera y acompañar el crecimiento del fútbol femenino en Zaragoza y en Aragón.

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El Zaragoza Club de Fútbol Femenino (Zaragoza CFF) tiene nueva propiedad. El grupo NH Capital, liderado por Manuel Abellán, Nicolas Hien y Luis García, se hace cargo del club con un compromiso a largo plazo con el fútbol femenino, la afición y la ciudad de Zaragoza.

La operación marca el inicio de una nueva etapa para uno de los clubes de fútbol femenino más consolidados de Aragón. Tras 24 años al frente del club, la familia Alcaine traspasa la gestión del Zaragoza CFF al grupo NH Capital. La nueva propiedad tiene previsto invertir en el primer equipo y en el desarrollo de las jugadoras, con especial atención a la cantera, que reúne a futbolistas de Zaragoza y de distintos puntos de Aragón.

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En el centro del proyecto está el compromiso con la igualdad y el deporte femenino como vía real para desarrollarse al más alto nivel profesional. La ambición del grupo es que cualquier chica de Aragón que quiera crecer en este deporte pueda encontrar en el Zaragoza CFF ese camino.

“Nuestra decisión de entrar en el mercado español aquí, en Zaragoza, no fue una coincidencia. La ciudad y la región en sí mismas fueron un factor determinante. Zaragoza representa todo lo que buscamos: una historia y una cultura ricas, una trayectoria ascendente, orgullo y una afición leal”, afirmó Manuel Abellán, nuevo Presidente del Zaragoza CFF.

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“Construiremos el club de forma sostenible y con respeto a sus raíces. El foco estará en las estructuras profesionales, el desarrollo de jugadoras, la experiencia en los partidos y la infraestructura que el deporte femenino en esta ciudad merece — para las generaciones venideras. El corazón del club seguirá siendo local, pero también tenemos una visión global. Creemos que un club con raíces fuertes puede mirar muy lejos.”

Lucía Fuertes, capitana del Zaragoza CFF, recibió la noticia con ilusión: “Aún no nos lo terminamos de creer. Empieza una nueva etapa para el club y las jugadoras la afrontamos con mucha ilusión. Nos emociona pensar en las generaciones que vienen detrás y en los recursos que podrán tener. Las primeras conversaciones con los nuevos propietarios han sido muy cercanas; han querido escuchar las voces del vestuario, y eso se agradece y motiva. La familia Alcaine deja un gran legado. Tenemos un proyecto con ambición y ahora tendremos las herramientas para que el club vuelva al lugar que merece.”

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El Zaragoza CFF competirá en la Segunda Federación Femenina la próxima temporada. El día a día del club continúa sin interrupción. El entrenador Carlos Roldán, que renovó tras su gran temporada pasada, acogió la noticia con estas palabras: “Cuando me explicaron el proyecto y conocí al equipo que llega, lo primero que me preguntaron fue por las jugadoras — cómo están, qué necesitan, qué les falta. Eso dice mucho de cómo entienden esto. Acabamos de vivir una de nuestras mejores temporadas en años — terminamos terceros y llegamos a las semifinales de los playoffs — y el vestuario está bien. Tener detrás a gente con recursos que de verdad quiere invertir en este proyecto nos da mucha confianza.”

La incorporación del Zaragoza CFF forma parte del compromiso más amplio de NH Capital con el desarrollo del deporte femenino a escala internacional. Su cartera incluye inversiones vinculadas al Brooklyn FC y al Montréal Roses FC, además de otras oportunidades en Europa y Norteamérica.

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“El deporte femenino vive un momento decisivo, y creemos que los clubes pueden convertirse en plataformas poderosas para la excelencia deportiva, el impacto comunitario y el crecimiento a largo plazo. El Zaragoza CFF tiene raíces sólidas, una historia de la que enorgullecerse y un potencial enorme. Afrontamos este proyecto con ambición, pero también con un profundo respeto por el club, sus jugadoras, familias, técnicos, afición y su papel en la comunidad aragonesa en la defensa de la igualdad y el fútbol femenino”, afirmó Nicolas Hien, fundador de NH Capital.

Carmelo Alcaine, Presidente del Zaragoza CFF durante 24 años, expresó su orgullo: “Este club ha sido parte de la vida de nuestra familia durante más de dos décadas. Damos el relevo con orgullo por haber liderado el crecimiento del fútbol femenino local, autonómico y nacional, y con gratitud hacia todas las personas que han formado parte de su historia. NH Capital tiene los recursos, el compromiso y la ambición necesarios para impulsar al Zaragoza CFF y continuar con nuestra historia.”

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FIN

Notas para los medios

Sobre el Zaragoza Club de Fútbol Femenino

El Zaragoza Club de Fútbol Femenino fue fundado en 2002 y lleva 24 años de presencia ininterrumpida en el fútbol femenino de la región de Aragón, lo que lo convierte en uno de los clubes de fútbol femenino más consolidados de España.

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En su mejor etapa, el club pasó 13 temporadas consecutivas en la primera división española — la Liga F — entre 2005 y 2018, alcanzando dos finales de la Copa de la Reina, en 2009 y 2013. En su momento de mayor auge, el club atrajo a más de 10.000 espectadores a La Romareda.

El club compite actualmente en la Segunda Federación Femenina, la tercera categoría del fútbol femenino español, y gestiona la cantera de fútbol femenino más grande de Aragón, con más de 300 jugadoras procedentes de toda la región.

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Una de las canteranas más reconocidas del club es Salma Paralluelo, nacida y criada en Zaragoza, que inició su carrera en el Zaragoza CFF antes de convertirse en figura clave de la selección española campeona del Mundial femenino de 2023. Entre las canteranas del club figuran también Mapi León, Vero Boquete, Silvia Meseguer, Bárbara Latorre o Marta Cardona, entre otras.

El club competirá en la Segunda Federación Femenina en la temporada 2026–27. Toda la actividad deportiva y de cantera continúa sin interrupción bajo la nueva propiedad.

Sobre NH Capital

NH Capital es una plataforma de inversión privada centrada en el desarrollo a largo plazo del deporte femenino. Sus inversiones y alianzas incluyen proyectos de fútbol femenino en Europa y Norteamérica, entre ellos el Montréal Roses FC, el Brooklyn FC y el Zaragoza CFF.

El grupo combina experiencia inversora con un enfoque a largo plazo en el desarrollo de clubes, el rendimiento deportivo, el crecimiento comercial y el impacto en la comunidad.

Contacto de prensa

Hanna Zuchowska – info@nhcapital.ca

Zaragoza CFF · https://zaragozacff.es/ · @ZaragozaCFF

Autoría de las fotos: Mariano Val"

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