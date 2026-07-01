El Chelsea ficha a la joven promesa italiana Marco Palestra

Roma, 1 jul (EFE).- El italiano Marco Palestra, de 21 años, una de las jóvenes promesas transalpinas, fichó por el Chelsea hasta 2033 procedente del Atalanta, tras haber jugado la pasada temporada cedido en el Cagliari, anunció este miércoles el club inglés.

"Tenemos muchísimos jugadores con talento, una plantilla muy sólida y un entrenador como Xabi (Alonso). Me ha hablado de cómo quiere que juguemos, lo cual es muy emocionante, y estamos deseando competir en la Premier League", declaró el jugador, nombrado mejor defensa de la Serie A la temporada 2025-2026, en un comunicado.

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"Estoy muy ilusionado por empezar. He sentido la energía desde el primer día que el Chelsea me quiso fichar. Tengo muchas ganas de empezar, ver a todos los aficionados, a mis compañeros y al entrenador", subrayó.

Si bien los clubes no revelaron los detalles ni las cifras del acuerdo, medios locales estiman que la operación ronda los 60 millones de euros.

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El milanés, dotado de excelentes capacidades atléticas y tácticas, dio sus primeros pasos en las categorías inferiores del Atalanta, una de las mejores canteras en Italia, a la que llegó con diez años y donde fue convocado por primera vez con el primer equipo en 2023.

"Llegué a Bérgamo cuando era niño. El Atalanta ha sido mucho más que un club: es el lugar donde crecí como futbolista y como persona.Quién tuvo la oportunidad de perseguir mis sueños, emociones viviendo que nunca olvidaré. Gracias", expresó Palestra en su cuenta de Instagram, en un mensaje dirigido a los aficionados de "La Dea".

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Tras crecer en el equipo bergamesco, se fue cedido en agosto de 2025 al Cagliari, donde realizó una gran temporada que contribuyó a la permanencia del equipo en la Serie A y que le valió para ser convocado por la selección absoluta a principios de año.

En el conjunto sardo disputó 37 partidos, con un balance de un gol y cuatro asistencias. EFE