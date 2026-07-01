El ala Pol Pacheco rescinde su contrato con el Barça y ficha por el Santa Coloma

Barcelona, 1 jul (EFE).- El ala Pol Pacheco ha rescindido de mutuo acuerdo su contrato con el Barça, que vencía el próximo verano, y ha fichado por el Industrias Santa Coloma con un contrato de tres cursos, hasta el 30 de junio de 2029, según han anunciado este miércoles ambos clubes.

El futbolista catalán, que cumplirá 32 años en julio, disputó 23 partidos oficiales y marcó dos goles la pasada temporada, en la que el equipo entrenado por Javi Rodríguez ganó la Liga y se clasificó para la Liga de Campeones.

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Pacheco cuenta con una dilatada trayectoria a sus espaldas. Después de foguearse en el Barça Atlètic y debutar con el primer equipo azulgrana, el jugador pasó por el Peñíscola y por la Liga italiana antes de regresar a España para militar en el Industrias Santa Coloma, ElPozo Murcia, el Inter y el Valdepeñas.

Así pues, el internacional español volverá siete años después al Industrias Santa Coloma, que en un comunicado publicado en su página web le ha definido como un jugador "en plena madurez deportiva y que espera ser una de las referencias ofensivas del equipo", pues destaca por ser "desequilibrante, goleador y tener capacidad en el uno contra uno".

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Pacheco es la quinta incorporación del equipo colomense tras Pau López, Eric Pérez y Dylan Vargas, y el retorno del cedido Víctor Pérez.

En clave azulgrana, Pacheco es la segunda salida confirmada del equipo de Javi Rodríguez después del cierre Erick Mendonça. EFE