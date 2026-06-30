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Sumar registra una ley para ampliar los derechos sindicales de la Policía Nacional

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Madrid, 30 jun (EFE).- El grupo parlamentario de Sumar ha registrado este martes una proposición de ley en el Congreso para garantizar la libertad sindical, la afiliación y la negociación colectiva de los miembros de la Policía Nacional.

El diputado de Sumar y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha defendido en rueda de prensa que "hay que acabar con las limitaciones" de los derechos sindicales de los agentes de este cuerpo policial.

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Así, ha recordado que el artículo 28.1 de la Constitución Española reconoce el derecho de sindicación a todos los ciudadanos, salvo excepciones previstas para las Fuerzas Armadas y cuerpos sometidos a disciplina militar.

Por ello, Sumar considera que la exclusión de la Policía Nacional es "desproporcionada e incoherente" y vulnera el principio de igualdad al imponer un trato discriminatorio respecto a otros cuerpos policiales que operan en España.

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En la actualidad, los miembros de las policías locales, la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra, el Cuerpo General de la Policía Canaria y la Policía Foral de Navarra ya pueden afiliarse libremente a sindicatos interprofesionales, no únicamente de carácter corporativo, recalca la formación en su iniciativa.

Con esta proposición de ley, Sumar pretende equiparar los derechos sindicales de los miembros de la Policía Nacional con los del resto de cuerpos policiales, de acuerdo con los estándares constitucionales y europeos.

Asimismo, propone establecer un marco regulador que delimite con precisión sus derechos y deberes sindicales, y garantice una negociación colectiva efectiva en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público, entre otras cosas.

Según la iniciativa, la reforma define un sistema de garantías que permite el ejercicio responsable de la actividad sindical, con reglas específicas sobre negociación colectiva, participación institucional, régimen disciplinario, límites a la huelga y mecanismos de resolución de conflictos. EFE

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