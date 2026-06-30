Rueda pide que Gobierno, autonomías y municipios gestionen fondos de UE en un mismo órgano

Madrid, 30 jun (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reclamado este martes al Gobierno central la creación de un órgano conjunto de gestión compartida de los fondos europeos junto a las comunidades autónomas y las entidades locales.

Rueda ha defendido así una verdadera cogobernanza del Estado autonómico sobre los fondos de la UE, a través de ese órgano conjunto entre diferentes administraciones.

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El presidente de la Xunta de Galicia ha comparecido en calidad de expresidente de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones ante la Comisión sobre la UE de las Cortes Generales.

"Lo que estamos haciendo ahora es enterarnos, a través de los instrumentos que existen, pero nada más que enterarnos de un parte de lo que se está negociando, cómo se está negociando y lo que puede pasar", ha señalado.

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"Yo propongo un espacio de decisión compartida. Negociar y coordinarse. Esto va a evitar conflictos y vamos a conseguir más eficacia", ha añadido.

Además, Rueda ha explicado la posición común de las comunidades autónomas y entidades locales, adoptada en Santiago de Compostela en la denominada Declaración de Galicia, que es contraria a la propuesta de la Comisión Europea para el futuro Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034.

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Ante la Comisión del Congreso ha relatado que desde su cargo ha defendido en Bruselas un nuevo marco financiero descentralizado, que proteja el papel de las regiones y mantenga una política de cohesión y una financiación suficiente para las regiones.

Además, ha defendido la necesidad de que se les de voz a las regiones en el seno de la UE, y en este sentido ha defendido la importancia del Comité de las Regiones.

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“Nos permite influir en los debates en fase temprana, y en política quien llega tarde solo puede reaccionar”, ha dicho, antes de señalar la necesidad de darle mayor visibilidad al comité en España, que fue otro de sus objetivos como vicepresidente, del que se ha mostrado satisfecho.

“Es muy importante que las regiones contribuyamos en la definición del nuevo marco financiero europeo” ha explicado, antes de apuntar: “Hemos conseguido una posición unánime entre las comunidades españolas y entidades locales de oposición al presupuestos actual”, que acaba con un sistema que ha funcionado hasta ahora. EFE

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