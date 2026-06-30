Espana agencias

Rueda pide que Gobierno, autonomías y municipios gestionen fondos de UE en un mismo órgano

Guardar
Google icon

Madrid, 30 jun (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reclamado este martes al Gobierno central la creación de un órgano conjunto de gestión compartida de los fondos europeos junto a las comunidades autónomas y las entidades locales.

Rueda ha defendido así una verdadera cogobernanza del Estado autonómico sobre los fondos de la UE, a través de ese órgano conjunto entre diferentes administraciones.

PUBLICIDAD

El presidente de la Xunta de Galicia ha comparecido en calidad de expresidente de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones ante la Comisión sobre la UE de las Cortes Generales.

"Lo que estamos haciendo ahora es enterarnos, a través de los instrumentos que existen, pero nada más que enterarnos de un parte de lo que se está negociando, cómo se está negociando y lo que puede pasar", ha señalado.

PUBLICIDAD

"Yo propongo un espacio de decisión compartida. Negociar y coordinarse. Esto va a evitar conflictos y vamos a conseguir más eficacia", ha añadido.

Además, Rueda ha explicado la posición común de las comunidades autónomas y entidades locales, adoptada en Santiago de Compostela en la denominada Declaración de Galicia, que es contraria a la propuesta de la Comisión Europea para el futuro Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034.

Ante la Comisión del Congreso ha relatado que desde su cargo ha defendido en Bruselas un nuevo marco financiero descentralizado, que proteja el papel de las regiones y mantenga una política de cohesión y una financiación suficiente para las regiones.

Además, ha defendido la necesidad de que se les de voz a las regiones en el seno de la UE, y en este sentido ha defendido la importancia del Comité de las Regiones.

“Nos permite influir en los debates en fase temprana, y en política quien llega tarde solo puede reaccionar”, ha dicho, antes de señalar la necesidad de darle mayor visibilidad al comité en España, que fue otro de sus objetivos como vicepresidente, del que se ha mostrado satisfecho.

“Es muy importante que las regiones contribuyamos en la definición del nuevo marco financiero europeo” ha explicado, antes de apuntar: “Hemos conseguido una posición unánime entre las comunidades españolas y entidades locales de oposición al presupuestos actual”, que acaba con un sistema que ha funcionado hasta ahora. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un amigo cercano del rey Juan Carlos I revela su elevado nivel de vida que impide su vuelta a España: “Necesita tres millones de euros para vivir”

En Abu Dabi, el rey emérito tendría el respaldo económico de “príncipes y jeques árabes”

Un amigo cercano del rey Juan Carlos I revela su elevado nivel de vida que impide su vuelta a España: “Necesita tres millones de euros para vivir”

Los 15 mayores morosos de Hacienda: dos empresarios inmobiliarios encabezan la lista y deben 36,8 millones cada uno

La Agencia Tributaria publica su decimotercer listado de grandes deudores, con 5.853 contribuyentes y una deuda total de 15.432 millones de euros

Los 15 mayores morosos de Hacienda: dos empresarios inmobiliarios encabezan la lista y deben 36,8 millones cada uno

Resultados ganadores del Super Once del 30 junio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados ganadores del Super Once del 30 junio

Desmantelan una red de explotación sexual de mujeres colombianas que utilizaba pisos prostíbulo en Bilbao y Málaga

Las víctimas contraían una deuda económica vinculada a los gastos de viaje y manutención y debían saldarla ejerciendo la prostitución, bajo amenazas. Una mujer ha sido liberada antes de su inminente traslado a Arabia Saudí

Desmantelan una red de explotación sexual de mujeres colombianas que utilizaba pisos prostíbulo en Bilbao y Málaga

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada martes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

Vox anuncia su voto en contra de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía

Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

Vox pide eliminar el voto por correo para españoles que vivan en el extranjero por considerarlo un “golpe de Estado a cámara lenta”

ECONOMÍA

Los 15 mayores morosos de Hacienda: dos empresarios inmobiliarios encabezan la lista y deben 36,8 millones cada uno

Los 15 mayores morosos de Hacienda: dos empresarios inmobiliarios encabezan la lista y deben 36,8 millones cada uno

Los hogares españoles ingresan más, pero ahorran un 11,5% menos: el consumo de las familias crece por encima de su renta

Las multas que puedes recibir por tener el aire acondicionado en la fachada: sanciones de hasta 3.000 euros y obligación de retirarlo

La inestabilidad mundial y la pérdida de nivel de vida, principales preocupaciones económicas entre los españoles

Comprar casa en Madrid ya exige más de 124.000 euros de entrada: lo mismo que una vivienda completa en otras comunidades

DEPORTES

Otra estrella abandona el FC Barcelona: Salma Paralluelo no renueva con el club tras cuatro años y será agente libre

Otra estrella abandona el FC Barcelona: Salma Paralluelo no renueva con el club tras cuatro años y será agente libre

Conociendo al enemigo: cómo ha jugado Austria sus tres primeros partidos del Mundial 2026

Marruecos vence a Países Bajos en los penaltis y se medirá a Canadá en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Partidos del Mundial 2026, hoy 30 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Paraguay da la campanada y elimina a Alemania en la tanda de penaltis para avanzar a octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo