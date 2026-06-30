Pérez-Godoy, "contento por las mínimas" que reflejan sus "muchos meses de preparación"

Sevilla, 30 jun (EFE).- El nadador andaluz Miguel Pérez-Godoy se ha mostrado este martes "muy contento por las mínimas" para el próximo Campeonato de Europa en el 100 y 200 libres, que han coronado "muchos meses de preparación para nadar bien en Mallorca", donde la semana pasada se celebró el Campeonato de España.

Pérez-Godoy, bronce en el hectómetro y plata en los 200, dijo a la Agencia EFE que espera "llegar mejor al Europeo de París" que se disputará entre 31 de julio y el 16 de agosto.

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El nadador señaló que le queda un mes y medio para poder "afilar las puntas y dar allí la mejor versión", tanto en las dos pruebas individuales como en el relevo que compartirá con Luca Hoek, César Castro y Sergio de Celis.

Pérez-Godoy, que este año fichó por el CN Terrassa y entrena en el CAR de Sant Cugat, en Barcelona, agradeció su progresión "a toda la gente que" lo "ha ayudado desde pequeño" su antiguo club de Dos Hermanas (Sevilla) y auguró "grandes cosas en este Europeo" al que acude "con mucha hambre".

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"Tenemos un equipo muy competitivo para empezar a consolidar a España como uno de los grandes países europeos de la natación", concluyó Miguel Pérez-Godoy. EFE

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