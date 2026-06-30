Espana agencias

Paquetá, pendiente de pruebas por dolores musculares; Raphinha avanza en su recuperación

Guardar
Google icon

Morristown (EE.UU.), 30 jun (EFE).- El centrocampista brasileño Lucas Paquetá se sometió este martes a exámenes médicos tras acabar con dolores en el muslo izquierdo el partido de dieciseisavos de final del Mundial contra Japón, mientras que el extremo Raphinha progresa adecuadamente de su lesión muscular, según informó la CBF.

Las pruebas determinarán si el mediapunta del Flamengo, titular en la Canarinha, sufre algún tipo de lesión que ponga en riesgo su presencia en los octavos de final ante Noruega o Costa de Marfil, el próximo domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

PUBLICIDAD

Paquetá fue sustituido en el descanso por Endrick en la victoria por 2-1 sobre el combinado nipón, en Houston.

Casemiro también pareció finalizar con problemas, pero luego aclaró en zona mixta que fueron unos calambres y este martes una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) reforzó que no tiene "nada".

PUBLICIDAD

Por otro lado, Raphinha avanza en su proceso de recuperación tras recaer de una lesión en la región posterior del muslo derecho el 19 de junio durante el segundo partido de la fase de grupos frente a Haití.

El extremo del Barcelona ya se ejercita en el gimnasio y se espera que empiece a trabajar en campo esta misma semana, de acuerdo con la citada fuente.

Con todo, el exjugador del Leeds United es duda para la eliminatoria de octavos de final.

El seleccionador Carlo Ancelotti eligió a Rayan, atacante del Bournemouth y el brasileño más joven de la convocatoria, para sustituir a Raphinha tanto en el último partido de la fase de grupos contra Escocia, como en los dieciseisavos de final frente a Japón.

La pentacampeona del mundo sufrió para imponerse a los japoneses en la primera ronda eliminatoria. El combinado asiático se adelantó en el minuto 29 por medio de Kaishu Sano en un error en la salida del balón de la Canarinha, que actuó con energías renovadas en la segunda mitad y logró darle la vuelta al marcador.

Casemiro empató de cabeza en el 56 y Gabriel Martinelli culminó la remontada en el 96 de forma agónica. EFE

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4

Despiden a una camarera en periodo de prueba y la empresa tiene que pagarle 60.0000 euros: solo trabajó cinco días

Los tribunales han considerado que existieron irregularidades en el inicio de la relación laboral con el hotel

Despiden a una camarera en periodo de prueba y la empresa tiene que pagarle 60.0000 euros: solo trabajó cinco días

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Marlaska admite ahora que la directora de la Guardia Civil sí le habló de una reunión con Leire Díez: “Le llamó la atención y no en positivo”

El ministro asegura que la primera vez que oyó hablar de la llamada ‘fontanera’ del PSOE fue cuando Mercedes González le trasladó que una militante socialista había pedido la rehabilitación del comandante Rubén Villalba

Marlaska admite ahora que la directora de la Guardia Civil sí le habló de una reunión con Leire Díez: “Le llamó la atención y no en positivo”

Por qué los bomberos enfrían con agua los puentes para que no se caigan durante la ola de calor

Las altas temperaturas en Europa obligan a activar medidas de emergencia en Países Bajos

Por qué los bomberos enfrían con agua los puentes para que no se caigan durante la ola de calor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marlaska admite ahora que la directora de la Guardia Civil sí le habló de una reunión con Leire Díez: “Le llamó la atención y no en positivo”

Marlaska admite ahora que la directora de la Guardia Civil sí le habló de una reunión con Leire Díez: “Le llamó la atención y no en positivo”

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

Vox anuncia su voto en contra de la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía

Muere el ‘Carnicero de Mondragón’, el etarra que cometió 17 asesinatos, mató al primer menor víctima de la organización terrorista y “no se arrepentía”

ECONOMÍA

Despiden a una camarera en periodo de prueba y la empresa tiene que pagarle 60.0000 euros: solo trabajó cinco días

Despiden a una camarera en periodo de prueba y la empresa tiene que pagarle 60.0000 euros: solo trabajó cinco días

La Unión Europea eleva al 50% los aranceles al acero con China como principal damnificado

Renfe paraliza sus oposiciones y deja en suspenso 600 plazas de operador comercial tras las denuncias por posibles irregularidades en el proceso de selección

El Tribunal Supremo abre la puerta a que miles de jubilados reclamen más pensión a la Seguridad Social

Las gasolineras avisan de que repostar será más caro desde este miércoles pese a las ayudas del Gobierno

DEPORTES

Nico Williams, objetivo octavos: el jugador trabaja para estar disponible para la siguiente ronda si España supera a Austria

Nico Williams, objetivo octavos: el jugador trabaja para estar disponible para la siguiente ronda si España supera a Austria

El Real Madrid destituye a Sergio Scariolo y ficha a Pedro Martínez para ponerse al frente del banquillo blanco

El espectacular cambio de Mbappé que celebra el Real Madrid, Mourinho y Francia: “Fue el primero en dar ejemplo”

El Atlético de Madrid hace oficial el fichaje de Grimaldo: más de 20 millones de euros y cuatro temporadas

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, martes 30 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega